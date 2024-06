Elden Ring Shadow of the Erdtree, come raggiungere tutte le aree segrete e opzionali

La nuova mappa è infatti un tripudio di sentieri nascosti e passaggi attraverso le montagne che conducono verso intere regioni del tutto facoltative, ricche di ricompense uniche, di boss e soprattutto di brandelli della classica narrazione. Insomma, l'esplorazione sa essere molto stimolante, ma in certi casi può diventare anche frustrante: per questa ragione abbiamo realizzato la guida alle aree segrete e opzionali di Shadow of the Erdtree che spiega nei minimi dettagli come raggiungere ogni singola zona nascosta del Regno dell'Ombra.

Nel pieno rispetto della tradizione di FromSoftware, Elden Ring Shadow of the Erdtree nasconde al suo interno una ricca selezione di aree e regioni completamente nascoste. Le mappe segrete sono sempre state una caratteristica fondante dell'esperienza, e il Regno dell'Ombra non si è limitato a replicare tale formula, arrivando invece a spingerla al limite attraverso una struttura del mondo aperto pensata proprio allo scopo di cambiare l'approccio all'esplorazione.

Costa Cerulea - Regione Opzionale

Questa regione opzionale occupa la zona a sud direttamente al di sotto della Piana dei Sepolcri ed è un luogo estremamente importante in ragione di determinati punti di interesse che ospita e che sono strettamente legati alla vicenda del normale Elden Ring. Per poterla raggiungere è tuttavia necessario passare per il Fiume Ellac, pertanto partiremo da quella prima destinazione.

Come raggiungere il letto del Fiume Ellact

In questa immagine abbiamo indicato i due percorsi per il Fiume Ellac

Il letto del fiume Ellac non è una zona particolarmente importante ma è fondamentale in quanto punto di collegamento tra diverse sezioni di mappa che tratteremo in seguito. Per raggiungerlo vi basta seguire uno dei due sentieri in rosso e in verde che abbiamo indicato nella foto qui sopra, mentre in blu abbiamo segnalato le zone che attraversano delle grotte.

Come raggiungere la Costa Cerulea

Partendo dal luogo di grazia Grotta sul Fiume Ellac non dovete fare altro che percorrere il fiume Ellac in direzione sud finché non entrerà nella montagna. A questo punto vi aspetta una lunga sezione in cui dovrete calarvi attraverso una serie di cascate facendo anche un bel po' di parkour in groppa a Torrente (la sezione in blu nella foto qui sopra). Lungo il sentiero troverete anche un Gigante della Fornace, un luogo di grazia e almeno un Frammento di Albero Ombra. Uscendo dall'altro lato raggiungerete la Costa Cerulea.