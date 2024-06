Gothic 1 Remake sarà mostrato al THQ Nordic Showcase 2024, ribadisce l'editore

THQ Nordic deve puntare davvero molto su Gothic 1 Remake, visto che ha ribadito la sua presenza al THQ Nordic Digital Showcase 2024 che si terrà venerdì 2 agosto 2024 alle 21:00 (ora italiana), come parte della Gamescom 2024, che si terrà dal 21 al 25 agosto a Colonia, in Germania, come da tradizione.

In realtà è stato svelato anche che lo spettacolo inizierà prima dell'ora stabilita, perché come l'anno scorso, HandyGames darà il via alle danze con un pre-show. L'editore non ha però svelato i nomi dei due giochi che saranno presenti e che sono ancora avvolti dal mistero. Probabilmente saranno mostrati direttamente durante lo showcase, sempre che non arrivi una qualche fuga di notizie a rovinare la festa.