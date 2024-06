Elden Ring Shadow of the Erdtree, guida agli NPC e alle missioni secondarie

Vista la complessità della questione, la natura delle missioni secondarie ma soprattutto la presenza di due punti di non ritorno che mandano inesorabilmente in avanti le quest, abbiamo deciso di procedere come segue: in questa guida agli NPC e alle missioni secondarie di Shadow of the Erdtree cominceremo parlando dei personaggi e del primo incontro con ciascuno di essi, dopodiché analizzeremo il primo balzo in avanti delle missioni e tratteremo infine gli incontri successivi e le modalità di completamento delle quest.

Elden Ring Shadow of the Erdtree mette in scena una nuova selezione di personaggi NPC pronti ad accompagnare il Senzaluce nel corso della sua avventura: ciascuno di essi è caratterizzato in maniera molto profonda, l'intera compagine è ispirata alla Squadra dei Falchi di Berserk, e ogni membro offre soprattutto la tradizionale missione secondaria dedicata. C'è però un'importante differenza rispetto al passato: le missioni degli NPC e quindi il loro destino si intrecceranno costantemente, mettendo il giocatore di fronte a scelte che potrebbero stravolgere l'esito delle loro vicende e, in un certo modo, anche alcuni passaggi della trama principale dell'esperienza.

Tutti gli NPC e dove incontrarli

La particolarità degli NPC di Shadow of the Erdtree risiede nel fatto che molti di essi fanno parte della stessa compagnia di guerrieri: un gruppo di persone devote a Miquella che si sono recate nel Regno dell'Ombra per rispondere alla chiamata dell'empireo, impegnato in un pellegrinaggio il cui scopo rappresenta un mistero per chiunque. Questo significa che tra loro maturano legami e dissapori che è compito del protagonista scoprire: in quanto giocatori, potremmo chiedere a ciascuno cosa pensa degli altri, rispondere alle richieste che li coinvolgono e scambiare costantemente informazioni.

Leda, la Cavaliera dell'Ago

Il nostro consiglio fondamentale è di tornare molto spesso a parlare con tutti i personaggi che avete già conosciuto, idealmente ogni volta che incontrate un nuovo membro o scoprite qualcosa di nuovo. Esempio: nei pressi della prima Croce di Miquella incontrerete l'Araldo del Corno e Freyja. Dopo aver parlato prima con Feyja e poi con l'Araldo del Corno, potrete tornare da Freyja per sbloccare dei dialoghi aggiuntivi.

Vediamo ora una lista completa degli NPC e il loro primo incontro.

Leda

Leda è una Cavaliera dell'Ago di Miquella, pertanto rappresenta senza ombra di dubbio la più fedele emissaria del semidio nel corso del DLC. Il suo passato è avvolto nel mistero, ma si tratta della prima che incontrerete, ancor prima di mettere piede nel Regno dell'Ombra. Sarà infatti proprio lei ad raccogliervi all'Altare di Mogh e a reclutarvi nelle sue file. In seguito a questo incontro, tuttavia, diventerà l'ultimo personaggio con il quale avrete occasione di parlare in prima persona. Potete, infatti, trovare solamente alcune sue lettere durante i primi battiti dell'avventura, nello specifico nei seguenti luoghi:

In cima a Belurat, insediamento della Torre

Nel Castello di Ensis, vicino alla Croce di Miquella

L'incontro successivo sarà in forma di Spirito di Evocazione che potete convocare per affrontare il boss del Castello di Ensis.

A quel punto Leda si trasferirà nel luogo di grazia principale di Altus Ombra, appena fuori dall'arena in cui avete combattuto il boss del Castello di Ensis. Leda rimarrà in questa posizione per la maggior parte dell'avventura, ma l'appuntamento è rimandato alla seconda parte della guida, che trovate più in basso.

Freyja

Questa soldatessa dei Mantorosso è probabilmente il primo personaggio in cui vi imbatterete. Membro della guardia reale del generale Radahn, è rimasta una fedelissima del campione dei Mantorosso fino al momento in cui si è unita alle file di Miquella. Il primo incontro con lei avviene in corrispondenza della prima Croce di Miquella nella Piana dei Sepolcri, subito dopo il Gigante della Fornace che pattuglia questa regione. Potete scambiare due chiacchiere con lei e chiederle cosa pensa dell'Araldo del Corno.

Freyja si può invocare come Fantasma per sconfiggere il boss del primo Legacy Dungeon di Shadow of the Erdtree: arrivati in vetta a Belurat, insediamento della Torre, troverete il suo segno di evocazione subito davanti alla nebbia del boss dell'area.

Se sceglierete di collaborare è con lei in questa occasione, potrete parlarle nuovamente accanto alla Croce di Miquella dove l'avete incontrata per la prima volta per sbloccare una serie di dialoghi aggiuntivi.

L'Araldo del Corno

Enigmatico personaggio che s'incontra nella prima Croce di Miquella a Piana dei Sepolcri, proprio accanto a Freyja. Fa parte del popolo delle corna, abitanti del Regno dell'Ombra che sono stati sterminati da Messmer l'Impalatore. Ora viaggia come pellegrino in cerca delle Croci di Miquella, e vi fornirà delle Mappe delle Croci che indicano sommariamente quelle che ha già individuato.

Dopo aver completato il Castello di Ensis, l'Araldo del Corno si trasferirà ad Altus Ombra, proprio accanto al luogo dove incontrerete Leda per la prima volta, e rimarrà qui fino al punto di non ritorno.

Ansbach

Questo misterioso individuo rappresenta lo studioso del gruppo di Miquella: abbandonata la via del combattimento da qualche tempo, è un ricercatore che ha battuto in lungo in largo l'Interregno e che adesso si trova al servizio di un nuovo padrone. Le incontrerete per la prima volta accanto al luogo di grazia esattamente di fronte all'ingresso di Belurat, e anche in questo caso dopo aver fatto la sua conoscenza potrete parlare di lui con altri membri della compagnia.

Questo personaggio manterrà questa posizione fino al momento del raggiungimento del punto di non ritorno di cui abbiamo parlato in precedenza e che analizzeremo in seguito.

Moore

Si tratta del principale mercante e saccheggiatore della vostra compagnia di guerrieri: il suo ruolo è quello di fornirvi tutti i materiali necessari e anche qualche piccola ricompensa extra da sfruttare nel corso dei vostri viaggi. Lo incontrerete proprio accanto ad Ansbach ed è un personaggio particolare: un uomo di poche parole che è estremamente devoto a quella che rappresenta la sua passione, ovvero raccattare risorse per l'età e per i suoi compari.

A differenza di altri personaggi, manterrà questa posizione per la maggior parte dell'avventura.

IMPORTANTISSIMO: Moore lavora insieme ai Figli della Nidiata, ovvero gli insettoni che solitamente - in Elden Ring base - vi attaccano lanciandovi addosso le loro spine. Sparsi per il Regno dell'Ombra troverete insettoni di quel tipo che non saranno assolutamente ostili nei vostri confronti: non attaccateli mai per nessuna ragione! Interagendo con loro potrete ottenere dei Ricettari esclusivi, ma se doveste colpirli Moore abbandonerà per sempre la compagnia, senza alcuna possibilità di recuperarlo neppure ricorrendo alla meccanica dell'Assoluzione.

Moore fa parte di uno step della prima richiesta che vi sarà assegnata da Thiollier, membro della compagnia che introdurremo tra poco. Thiollier vi domanderà di recuperare degli ingredienti da Moore: non dovete fare altro che riferirgli della richiesta dello stregone e portare a termine la missione.

Thiollier

Questo personaggio è un grandissimo esperto di infusi, veleni e quant'altro che si trova al servizio di Miquella nonostante non sembri avere un grande rapporto con il resto della compagnia. Si incontra, infatti, molto lontano dai restanti membri del gruppo.

Potete incontrare Thiollier nella sezione Est della Piana dei Sepolcri. Oltrepassato il Granponte sul fiume Ellac, salite sul promontorio a sud e tenete lo sguardo rivolto verso oriente: potrete raggiungere un piccolo lembo di terra, nell'immagine qui sopra, su cui siede una Croce di Miquella accanto alla quale si trova Thiollier. Qui potrete finalmente a fare la sua conoscenza.

Thiollier offre una piccola missione preliminare: vi domanderà di recarvi da Moore e recuperare gli ingredienti per un infuso che sta preparando. Una volta recuperato la merce non dovete fare altro che consegnarla a Thiollier e riposare presso il luogo di grazia per far scorrere in avanti il tempo. A quel punto potrete parlare con lui per recuperare una particolare boccetta di potentissimo veleno rispondendogli: "Non voglio più vivere". E per il momento è tutto.

Dane Fogliamorta

L'ultimo membro della compagnia che vi manca da incontrare è il monaco, praticamente il cuore pulsante del gruppo assieme a Leda, il più convinto della missione. Dane non parla perché ha stretto un vuoto del silenzio, ma si esprimerà molto spesso attraverso dei messaggi che potete trovare in giro per il Regno dell'Mmbra. Il primo che troverete è il "Messaggio del Monaco" che si trova esattamente accanto a Leda nel primo luogo di grazia di Altus Ombra. Leggendo il messaggio, scoprirete che vi aspetta a est.

Il luogo in cui potete incontrare effettivamente Dane è nei pressi delle rovine del Villaggio di Moorth, poco distante dalla grazia di Altus Ombra. In questo luogo avrete anche l'opportunità di sfidarlo a duello per ottenere gli armamenti in corpo a corpo del monaco. Utilizzate di fronte a lui l'emote che avete trovato assieme al Messaggio del Monaco: una volta vinta la sfida, abbandonerà questa posizione.

Personaggi Esterni alla Compagnia di Miquella

Megera di Belurat

La Megera è l'unica superstite assennata del Popolo delle Corna e vive ancora nella sua vecchia città, ovvero Belurat, insediamento della torre. Dal momento che il suo popolo è stato sterminato da Messmer, cova un odio viscerale nei confronti degli semidei e del Senzaluce. Ripone la massima fiducia solamente nelle Belve Danzanti del suo popolo.

Raggiungere il magazzino è facilissimo

Per incontrare questa tenera nonnina non dovete fare altro e che raggiungere il Magazzino di Belurat, una stanza che si trova subito accanto al secondo luogo di grazia di questo dungeon, ovvero "Piccolo altare privato" nella foto qui sopra.

Per entrare nella stanza mi servirà una chiave, la Chiave del Magazzino, che si può trovare il nascosta a Belurat in una sala subito accanto al fiume dorato, indicata nella foto qui sopra.

Una volta che avrete sconfitto il boss principale di Belurat, potrete indossare il suo elmo, ovvero la Testa della Belva Divina, per ottenere un'interazione unica che mi premierà con l'incantesimo Custodi. In seguito saranno disponibili ulteriori interazioni di cui parleremo a tempo debito.

Igon

Igon è un personaggio derelitto che potete incontrare nella sezione est della Piana dei Sepolcri, dopo il Granponte sull'Ellac.

Lo troverete lungo il sentiero di Piana dei Sepolcri Est che conduce alla Fossa del Drago, un piccolo dungeon che si trova all'estremità sud di questa particolare regione. In questo momento non potete fare nulla con lui e lo analizzeremmo meglio nella sezione successiva.

Sacerdotessa della Comunione Draconica

Questa sacerdotessa del Culto del Drago è una seguace dell'Antico Lord Placidusax che è possibile incontrare accanto al Grande Altare della Comunione Draconica che si trova nella regione del Picco Frastagliato.

Per poterla raggiungere vi basterà procedere vicino dove avete incontrato Igon fino a raggiungere il dungeon Fossa del Drago e percorrerlo fino in fondo per arrivare nella nuova regione. Se desiderate maggiori dettagli potete dare un'occhiata alla guida alle aree segrete di Shadow of the altri o magari anche a quella della soluzione completa. Questo personaggio rimarrà qui per l'intera durata dell'avventura e vi fornirà informazioni riguardo tutto quel che potete desiderare sapere sui draghi.

Conte Ymir, Prelato

Stregone Cariano nonché esponente principale della Cattedrale di Manus Metyr, questo personaggio rappresenterà la vostra principale finestra sul mondo della Stregoneria nell'interezza di Shadow of the Erdtree, ma questa è solamente la parte più superficiale del suo personaggio.

Per raggiungerlo e per raggiungere Manus Metyr è necessario fare un giro abbastanza complesso di Altus Ombra, indicato nella foto qui sopra: partendo dalle Rovine di Moorth, dovete attraversare il passaggio sotterraneo al centro fino a raggiungere il Villaggio di Bonny. A questo punto non vi resta che risalire i boschi fino alla cima del promontorio su cui vi attende la cattedrale.

Sul piano della narrazione di Elden Ring, la missione che vi offre è di gran lunga la più importante nell'intero contenuto aggiuntivo.

Fin dal primo incontro questo personaggio vi assegnerà una missione: vi farà dono di una particolare collana e vi chiederà di suonare una campana situata al centro di rovine molto particolari ti indicherà su una mappa disegnata per l'occasione. Le rovine di cui parla sono le Rovine delle Dita di Rhia che si possono trovare nella regione del Picco Frastagliato.

Potete tranquillamente completare in autonomia questo primo step della missione: ogni volta che avrete suonato una campana come da lui richiesto, il suo inventario di Stregonerie in vendita aggiungerà nuovi oggetti alla collezione.

Interazioni opzionali: una volta che sarete tornati dal vostro pellegrinaggio il Conte potrebbe spostarsi nella zona del cimitero, lasciando di fatto sguarnito il trono nella cattedrale. Questo vi darà l'occasione di interagire con il trono per svelare una zona segreta. Il nostro consiglio è di non fare questa cosa: cercate di vincere la curiosità e di non interagire con il trono. Non tanto perché succederebbe qualcosa di brutto, ma perché questa missione offre diversi finali che potrebbero essere compromessi compiendo questa scelta.

Nella prossima sezione analizzeremo nel dettaglio il proseguo della sua quest.



Jolàn

Il Conte Ymir è accompagnato da una Cavaliera della Notte che si trova al suo servizio. Le sue linee di dialogo sono molto asciutte, ma si interagirete spesso con lei potrebbe svelarvi qualcosina del suo passato e aprire una serie di dialoghi esclusivi le cui conseguenze saranno trattate nella seconda parte di questa guida.

Sì può trovare appoggiata una colonna proprio accanto al trono della cattedrale, ma vista l'illuminazione molto scarsa di quest'area e la sua natura sfuggente è molto facile che mi passi in osservata, quindi prestate attenzione ai dintorni mentre vi avventurate per Manus Metyr. Nella Cattedrale si verificano molti eventi nel corso del gioco, quindi tornate spesso a visitarla.

Queelign

Queelign si presenterà a voi in forma di NPC invasore fin dalla vostra prima visita a Belurat, nel piccolo cortile segnalato dall'immagine qui sopra. Si tratta di un crociato fedele di Messmer e Marika che ha fatto dello sterminio una vera e propria ossessione.

Queelign vi invaderà nuovamente nella Chiesa della Crociata di Altus Ombra la prima volta che la raggiungerete. Sconfiggendo tutte e due le volte Queelign otterrete la Chiave della Sala di Preghiera, un oggetto indispensabile per interagire con lui che tratteremo nella sezione dedicata alle missioni.