Death Note potrebbe avere un nuovo videogioco, con un misterioso trademark registrato da Shueisha

In base ad alcune registrazioni di trademark da parte di Shueisha , la casa editrice nipponica, sono emerse voci di corridoio sulla possibilità che ci sia un nuovo videogioco basato su Death Note , visto che il titolo ricorre per prodotti che sembrano essere collegati alla divisione videoludica.

Un misterioso Death Note: Killer Within

Nei giorni scorsi, sono stati rilevati nuovi trademark per "Death Note" e "Death Note: Killer Within", e le descrizioni utilizzate nei documenti, in particolare la categoria di prodotti in cui dovrebbero rientrare, sembrano avere a che fare con videogiochi.

Misa Amane in un'illustrazione di Death Note

Sono in effetti gli stessi indicatori usati per giochi precedenti come One Piece Odyssey, Sand Land, My Hero Ultra Rumble e altri.

Questo fa pensare che, in particolare, il titolo Death Note: Killer Within possa riferirsi a un videogioco, sebbene sia difficile avere certezza su questo elemento, visto che potrebbe trattarsi anche della nuova serie TV annunciata da Netflix nel 2022.

Nel caso si trattasse effettivamente di un videogioco, è possibile che si tratti di un titolo mobile, ambito sempre molto gettonato per le proprietà intellettuali relative a manga/anime in Giappone, ma attendiamo eventuali sviluppi sulla questione.