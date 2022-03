Shueisha Games: annunciata la divisione videoludica della casa editrice giapponese

La celebre casa editrice giapponese Shueisha, che stampa anche molti manga di grande successo, ha annunciato di aver stabilito una nuova divisione videoludica chiamata Shueisha Games, costituita il 16 febbraio 2022 come una sussidiaria completamente posseduta e gestita dalla compagnia principale.

A capo di Shueisha Games ci sono Shinichi Hirono come presidente e i director Masahiko Ibaraki, Motokazu Kitabatake, Yoshihisa Heishi e Masana Takahashi, con la divisione che ha il preciso intento di "scoprire e supportare creatori di talento" nell'ambito dei videogiochi. Il tutto riguarda anche il progetto Shueisha Creators CAMP, ovvero un programma che punta a scoprire nuovi talenti e supportarli economicamente, in modo da espandere il portfolio di brand in possesso della compagnia e allargare l'offerta di manga, libri, anime e ora anche videogiochi.

Shueisha è l'editrice della rivista Jump, pertanto sotto il suo ombrello ci sono alcuni dei manga più famosi in assoluto come One Piece, Dragon Ball, Naruto e Slam Dunk, tanto per citare i più venduti nella storia.

ONI, prima immagine di uno dei primi progetti annunciati da Shueisha Games

A giudicare dall'organizzazione e dagli intenti dichiarati, non sembra che Shueisha Games sia destinata ad occuparsi dei giochi di maggior calibro dedicati a serie celebri come queste, quanto piuttosto a supportare progetti indie.

Difficile dunque che Shueisha Games possa occuparsi dei nuovi giochi di Dragon Ball, Naruto, One Piece e gli altri, che rimarranno probabilmente in mano ai vari publisher esterni con i loro team ben stabiliti, come abbiamo visto proprio di recente con l'annuncio di One Piece Odyssey da parte di Bandai Namco. La nuova divisione, per il momento, ha già annunciato alcuni progetti in corso da parte di vari sviluppatori indipendenti, come Captain Velvet Meteor: The Jump+ Dimension, The Tower: To the Bottom, ONI e UKIYO, giochi di dimensione indie in arrivo tra il 2022 e il 2023 di cui attendiamo ulteriori informazioni.