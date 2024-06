The Casting of Frank Stone ha una data di uscita indicata da un leak: lo spin-off di Dead By Daylight è vicino

Sulla base di un leak , scopriamo che la potenziale data di uscita di The Casting of Frank Stone è il 3 settembre 2024 , su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

La seconda metà dell'anno pare densa di uscite e a breve forse se ne aggiungerà un'altra. Parliamo di The Casting of Frank Stone , il gioco narrativo di Supermassive Games basato sull'universo di Dead by Daylight di Behaviour Interactive.

La fonte del leak su The Casting of Frank Stone

Le informazioni legate al gioco horror provengono dal subreddit dei leak di Dead by Daylight. Lì è stato riportato un messaggio condiviso su Discord nel quale si indica la data di uscita, una descrizione del gioco e un QR Code che rimanderà a una pagina per comprare il gioco. La pagina al momento è offline.

Viene anche indicato che ci sarà una pubblicità all'interno di Dead by Daylight che apparirà quando il gioco di Supermassive Games sarà pronto all'uscita. Ovviamente quanto indicato è solamente un rumor, non informazioni ufficiali. È possibile che si tratta di un falso o che le informazioni siano sì corrette, ma che editore e sviluppatore cambino qualche dettaglio prima di svelarle al pubblico.

Ricordiamo che The Casting of Frank Stone è un gioco cinematografico narrativo realizzato dal team di Until Dawn, The Dark Pictures Anthology e The Quarry. Ci mette nei panni di quattro amici nell'estate del 1980 che decidono di girare un film horror e si imbattono in qualcosa di terribile.

Vi lasciamo infine al primo trailer gameplay del gioco single player di Dead by Daylight.