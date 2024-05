The Casting of Frank Stone, il primo trailer gameplay del gioco single player di Dead by Daylight

L'editore Behaviour Interactive e lo sviluppatore Supermassive Games hanno pubblicato il primo trailer gamepaly dell'horror cinematografico per giocatore singolo ambientato nel mondo di Dead by Daylight: The Casting of Frank Stone.

"Il mondo di The Entity è come un libro dalle pagine infinite", ha dichiarato Dave Richard, direttore creativo senior di Behaviour Interactive, in un comunicato stampa. "Con un'ambientazione completamente diversa, un gameplay diverso e molto altro ancora, The Casting of Frank Stone è un modo per riempire quelle pagine e raccontare la storia di Dead by Daylight in un modo che non siamo mai stati in grado di fare prima".

Traci Tufte, produttore esecutivo di Supermassive Games, ha aggiunto: "Nel vero stile di Supermassive Games, stiamo creando un'esperienza coinvolgente e al cardiopalma per tutti i giocatori. Questa è una storia che mira a offrire l'inaspettato a ogni angolo, e tutto inizia in una piccola città con un gruppo di giovani registi che girano il loro film horror indipendente, Murder Mill."