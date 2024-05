Lenovo presenta i desktop Legion Blade 7000K SE con processori mobile

Come abbiamo anticipato qualche settimana fa, Lenovo ha ufficialmente presentato la nuova gamma di PC desktop Legion Blade 7000K SE con processori Intel della serie HX, sviluppati per il mercato laptop di fascia alta, ed entra ufficialmente nel segmento del "Mobile on Desktop". Una scelta interessante che comporta alcuni vantaggi e altrettanti svantaggi. Ecco tutti i dettagli.

Lenovo Legion Blade 7000K SE entra ufficialmente nella gamma Blade 7000K con un nuovo suffisso , che sta per Super Edition, e con una particolare configurazione che porta in dote i processori Intel di 13a e 14a generazione della serie HX. Lenovo entra quindi ufficialmente nel segmento del MoDT (Mobile on Desktop) che prevede l'adozione di processori sviluppati per laptop nelle configurazioni desktop.

Costa meno, ma...

Una scheda madre MoDT di ERYING

Come abbiamo anticipato poche settimane prima dell'annuncio ufficiale, l'approccio MoDT prevede l'utilizzo di processori mobile in sistemi desktop: in questo modo è possibile contenere i costi e allo stesso tempo si può trarre vantaggio dalla maggiore stabilità delle CPU per laptop, mantenendo comunque prestazioni che, seppure minori delle controparti desktop, possono sopportare carichi di lavoro pesanti per un buon numero di anni.

Il principale svantaggio però, sta nel fatto che i processori sono saldati direttamente sulla scheda madre e, proprio come in un normale laptop, non è possibile effettuare l'upgrade del singolo processore. Se da una parte il costo iniziale potrebbe essere quindi conveniente, questa particolare configurazione viene penalizzata dal punto di vista della longevità. Al momento comunque non è chiaro se questo tipo di prodotti arriveranno anche sul mercato occidentale.