Crimson Desert: uscita all'inizio del 2025 e demo giocabile alla Gamescom, per un leaker

Non è certo un annuncio ufficiale, ma la tempistica potrebbe essere coerente con la situazione in cui si trova il progetto al momento, considerando che il gioco ha già subito un rinvio ma dovrebbe essere a buon punto nello sviluppo, in attesa di comunicazioni più precise.

"Crimson Desert è quasi concluso, il marketing inizierà questa estate con una nuova demo giocabile alla Gamescom 2024 ", si legge nel messaggio del leaker in questione. "Sfortunatamente, non verrà pubblicato quest'anno, ma potete aspettarvi il lancio nel primo trimestre del 2025".

Si torna a parlare di Crimson Desert : l'interessante action RPG open world da parte di Pearl Abyss dovrebbe arrivare all' inizio del 2025 , secondo quanto riferito dall'utente X "Lunatic Ignus", considerato una fonte affidabile per quanto riguarda le produzioni videoludiche provenienti all'Asia, con una demo giocabile che dovrebbe essere mostrata alla Gamescom 2024, questa estate.

Un open world con un po' di tutto dentro

Il gioco ha peraltro un rapporto speciale con la Gamescom, occasione nella quale venne pubblicato anche il precedente gameplay trailer, dunque è possibile che Pearl Abyss scelga tale palcoscenico per diffondere una demo del gioco, sebbene normalmente la fiera europea non sia particolarmente foriera di novità per le produzioni asiatiche.



Già nel 2021, Crimson Desert era stato rinviato in maniera indefinita, ma lo sviluppo è comunque proseguito. Non ci sono state poi ulteriori notizie su tempistiche di uscita ma, dopo vari anni, il lancio potrebbe non essere lontano a questo punto, con alcune voci che lo volevano già nel 2024.

Crimson Desert resta peraltro un gioco piuttosto misterioso: si presenta come un insieme di caratteristiche diverse anche non molto semplici da combinare, dunque il risultato è tutto da valutare. Si tratta di un action RPG con elementi adventure, che si basa su esplorazione e anche combattimenti all'arma bianca e magie, all'interno di un fantasy dal gusto piuttosto classico.

Potete trovare un riepilogo di quanto emerso finora nello speciale su tutte le novità dell'open world di Pearl Abyss pubblicato l'estate scorsa, in attesa di eventuali annunci.