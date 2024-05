House of the Dragon, il trailer della Stagione 2 è pieno di fiamme, draghi e battaglie

Il video ci permette di vedere Approdo del Re , la capitale del regno, con i vari Targaryen che discutono delle prossime azioni necessarie per prendere il potere o mantenerlo. Lo scontro ovviamente coinvolge anche i draghi che possiamo vedere in più momenti del video. C'è anche un frammento di nord nel video, con Jacaerys che ha viaggiato per incontrare gli Stark.

Il nuovo trailer , che potete trovare qui sotto, ci permette di vedere un mix di draghi, fiamme e battaglie epiche, perfette per House of the Dragon. Dopo gli eventi della prima stagione, la casa Targaryen ha dato il via a una guerra interna e ora Aegon guida i verdi (colore degli Hightower, casa della madre di Aegon) contro i neri (colore dei Targaryen) di Rhaenyra.

MAX di HBO ha pubblicato un nuovo trailer di House of the Dragon Stagione 2 , la sua ventura serie fantasy basata sui romanzi di George R.R. Martin che fa da prequel a Il Trono di Spade.

House of the Dragon, quando tornerà e dove

I Targaryen di House of the Dragon

Ricordiamo che House of the Dragon ha già un mese di uscita ufficiale. La seconda stagione - che sarà più breve della prima e svolgerà il ruolo di ponte per la terza stagione - sarà disponibile dal 17 giugno.

House of the Dragon, in Italia, è visibile tramite Sky e Now TV. La prima stagione è disponibile onDemand sulle due piattaforme.

Il trailer odierno è stato pubblicato inoltre a stretto giro rispetto a quello di un'altra grande serie fantasy molto attesa dai fan: Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere Stagione 2. Come forse ricorderete, le prime stagioni di entrambe le serie sono arrivate sulle rispettive piattaforme nello stesso periodo e hanno quindi lottato per l'attenzione del pubblico. La seconda stagione dello show basato sulle opere di J. R. R. Tolkien è però previsto per l'agosto di quest'anno, quindi a questo giro non ci sarà un match 1 vs 1.