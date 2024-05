ROG Ally X: il prezzo spunta in un rumor, vi convincerà a un acquisto al lancio?

Come vi abbiamo segnalato, da poco ASUS ha annunciato che è effettivamente in arrivo un nuovo modello di ROG Ally e ha confermato il nome ufficiale: ROG Ally X. Ha condiviso una manciata di informazioni, ma ovviamente non ha indicato il prezzo. Be', dove non arrivano le informazioni ufficiali ci sono i rumor e i leak e in questo momento si afferma che ROG Ally X costerà 799 dollari al lancio.

L'informazione è stata condivisa dall'utente francese MysteryLupin. Ovviamente si tratta sempre e comunque di un rumor, non di una informazione ufficiale, quindi consigliamo di prendere le informazioni con le pinze.

Ricordiamo anche che per il momento non conosciamo tutte le caratteristiche tecniche della console/PC portatile. ROG Ally X non sarà una nuova generazione, completamente separata da quella attuale, ma sarà più di un semplice aggiornamento secondario e cercherà di proporre vari passi in avanti.