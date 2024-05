The Boys: Stagione 5 già confermata prima del lancio della Stagione 4

Amazon Prime Video ha già confermato una Stagione 5 per The Boys, appena prima del lancio della Stagione 4 che è destinata a partire tra un mese, dando dunque un orizzonte più lontano all'adattamento televisivo della graphic novel di Garth Ennis.

Evidentemente, la stagione in arrivo non basterà a esaurire il racconto complessivo, dunque possiamo già prepararci alla Stagione 5, sebbene questa ovviamente sia ancora piuttosto lontana, a questo punto. Pare inoltre che nemmeno la Stagione 5 sia destinata a rappresentare la conclusione della serie, dunque è probabile che vi sia almeno un'altra stagione a seguire.

D'altronde, lo showrunner Eric Kripke sembra ben intenzionato ad andare avanti con il lavoro: "The Boys potrebbe essere il miglior lavoro che ho mai avuto", ha riferito Kripke al riguardo. "Quale altro show mi consentirebbe di scrivere di politica, capitalismo, famiglia e genitali che esplodono? Sebbene magari non in quest'ordine".