Meta Quest ottiene la Travel Mode, per utilizzarlo in passthrough sugli aerei

Questa funziona in passtrhough e consente di visualizzare varie finestre in sovrapposizione con lo scenario circostante reale, in maniera simile alla realtà mista eseguibile con Apple Vision Pro, per fare un esempio pratico.

Tale modalità è stata inserita con la versione 65 o successiva del software di sistema del visore, e può essere attivata andando in Impostazioni e da qui in caratteristiche sperimentali. Da qui, all'interno del pannello per le impostazioni rapide, è possibile applicare la Travel Mode.

Meta Quest 2 e 3 ottengono una nuova modalità che consente al dispositivo di essere utilizzato in viaggio proprio con la Travel Mode , ovvero la modalità viaggio , al momento utilizzabile solo in aereo ma comunque in evoluzione.

Una modalità che risponde a Apple Vision Pro

Meta Quest: l'uso in Travel Mode su un aereo

Il sistema riconosce gli elementi dell'ambiente circostante e applica delle finestre parzialmente in accordo con la disposizione degli oggetti reali circostanti, anche se la cosa è ancora in fase di elaborazione completa.

La modalità viaggio di Meta Quest 2 e 3 non può essere utilizzata, al momento, negli spostamenti in auto o in treno, ma solo in aereo. Tuttavia, è possibile che la cosa venga ampliata a ulteriori sistemi di trasporto, non appena sarà possibile compensare il movimento in maniera automatica.

Per utilizzarla in aereo, peraltro, è necessario disattivare il tracking della posizione, per evitare che le finestre aperte non si spostino e scorrano al di fuori del campo visivo.

Si tratta di una modalità che in qualche modo sfida le caratteristiche di Apple Vision Pro, anche se i risultati non sono ancora completamente paragonabili, come è ovvio che sia vista la differenza di hardware (e prezzo) tra i due dispositivi.

Il mese scorso abbiamo visto che il prezzo di Meta Quest 2 è stato ridotto a 199$ in modo permanente, mentre su Meta Quest 3 il nuovo aggiornamento ha introdotto la modalità "sdraiato" e tanto altro.