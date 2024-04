Meta Quest 3: il nuovo aggiornamento introduce la modalità 'sdraiato' e tanto altro

L'ultimo headset per la realtà virtuale targato Meta si è da poco aggiornato con una patch che introduce una serie di interessanti novità e svariate ottimizzazioni. I possessori di Meta Quest 3 potranno ora utilizzare il proprio visore anche in situazioni di relax, proprio come per la precedente iterazione, insieme a nuove funzionalità e a ottimizzazioni generali del dispositivo. Scopriamo quali sono le novità più significative.

Usare Meta Quest 3 sdraiati sul letto

Un dettaglio di Meta Quest 3

L'aggiornamento che porta Meta Quest 3 alla versione v64 introduce la modalità "lying down", traducibile in italiano come "modalità sdraiato", che consente di utilizzare l'headset di Facebook quando si è comodamente stesi sul letto o sul divano: un vantaggio già presente nella precedente iterazione e nel ben più costoso Apple Vision Pro, che permette agli utenti di guardare un film o qualsiasi altro contenuto in posizione prona, caratteristica che - al di là degli utilizzi quotidiani - farà sicuramente piacere a chi ha problemi alla schiena o è costretto a letto. Per utilizzare questa modalità bisognerà attivarla dal menù "Funzionalità Sperimentali" del visore.

Oltre a questo, Meta dichiara di aver migliorato la qualità del passthrough video, in particolare sul versante della "risoluzione percepita": il filtro a grana dovrebbe quindi permettere una migliore visione sul mondo esterno e dei testi. L'azienda afferma poi di aver migliorato ulteriormente, luminosità, contrasto e colore delle immagini in passthrough, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità.