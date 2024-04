Nintendo of America assume Gio Corsi, veterano di PlayStation

Corsi ha confermato di persona la sua nuova avventura con un simpatico post su X dove si mostra con tanto di cappello di Luigi in testa, riferendo di aver iniziato il suo nuovo percorso "pieno di divertimento e avventura" presso Nintendo of America.

Nintendo of America ha annunciato di aver assunto Gio Corsi all'interno del team che si occupa dei rapporti con le terze parti, e si tratta di una new entry interessante perché proviene anche da una notevole esperienza precedente presso PlayStation .

Un veterano dell'industria

Prima di arrivare in Nintendo, Corsi ha avuto una lunga carriera nell'industria videoludica: viene ricordato in particolare per i suoi trascorsi in PlayStation, dove ha passato 6 anni in vari ruoli di rilievo.



Dal 2013 al 2019, Corsi ha coperto i ruoli di Senior Director per le produzioni third party e di Head of Global Second Party Games in Sony PlayStation, ed è ricordato anche per alcune iniziative interessanti come l'impegno su PlayStation Vita e un certo impegno nella localizzazione di giochi giapponesi in occidente, che ha portato anche al consolidamento della serie Yakuza fuori dal Giappone.

Successivamente, ha lavorato presso IllFonic e Iron Galaxy Studios a capo della divisione commerciale.