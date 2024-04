Xbox: vediamo i giochi più venduti nei Saldi di Primavera in corso

A dire il vero, molti di questi sono quelli che si trovano normalmente nella classifica dei titoli più popolari, a prescindere dalla presenza di sconti, ma ci sono anche alcune new entry più sorprendenti che possono far capire la portata degli affari che possono attualmente essere trovati su Xbox Store.

Qualche proposta molto interessante

Kingdom Come: Deliverance in edizione completa a 3,99 euro è da non perdere

Vediamo dunque la classifica dei giochi più popolari in Italia tra quelli a pagamento in questo momento su Xbox Store, con il prezzo scontato segnalato:

EA Sports FC 24 - 15,99 euro

Red Dead Redemption 2 - 19,79 euro

Call of Duty: Modern Warfare 3 (cross-gen) - 47,99 euro

GTA 5 - 14,99 euro

Dragon Ball Z: Kakarot - 17,49 euro

Kingdom Come: Deliverance - Royal Edition - 3,99 euro

The Witcher 3: Complete Edition - 14,99 euro

Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition - 42,49 euro

Assetto Corsa Competizione - 11,99 euro

Cyberpunk 2077 - 29,99 euro

Batman: Arkham Collection - 8,99 euro

Call of Duty: Black Ops 2 - 14,99 euro

Sekiro: Shadows Die Twice - 34,99 euro

Dragon Ball Xenoverse 2 - 9,99 euro

MotoGP 23 - 13,99 euro

GTA 5 (Xbox Series X|S) - 19,99 euro

Halo: The Master Chief Collection - 9,99 euro

Dragon's Dogma 2 (non a sconto) - 74,99 euro

Stray - 19,49 euro

Hellblade: Senua's Saga - 2,99 euro

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition - 53,59 euro

Assassin's Creed Mirage - 29,99 euro

Baldur's Gate 3 - 62,99 euro

Minecraft (non a sconto)

NBA 2K24 per Xbox One

Tomb raider: Definitive Survivor Trilogy - 17,49 euro

Star Wars Jedi: Survivor - 35,99 euro

Metro Saga Bundle - 8,99 euro

NBA 2K24 per Xbox Series X|S

Alan Wake Remastered - 9,89 euro

Resident Evil 4 - 29,99 euro

Mafia: Definitive Edition - 9,99 euro

CarX Drift Racing Online - 8,99 euro

The Witcher 3: Wild Hunt - 8,99 euro

It Take Two

Tra questi, risulta particolarmente interessante Kingdom Come: Deliverance nella sua Royal Edition che include tutti i contenuti aggiuntivi a solo 3,99 euro, peraltro in vista do quello che potrebbe essere l'annuncio del seguito previsto per la settimana prossima.

Le proposte interessanti sono numerose ma vi rimandiamo all'elenco completo degli sconti attualmente in corso su Xbox Store a questo indirizzo.