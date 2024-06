SteamWorld Heist 2 provato: torna la deriva più amata della saga

Ma come, un gioco di strategia a scorrimento orizzontale nel quale orde di robot steampunk si danno battaglia secondo un sistema di combattimento a turni? Per quanto possa apparire e in effetti sia totalmente anticonvenzionale, questa semplicissima formula ha trainato l'opera in vetta alle classifiche dei titoli più apprezzati nei confini di Steam e Nintendo Switch, convincendo infine gli sviluppatori a esplorare nuovamente tale sentiero.

Anche se la collocazione temporale di SteamWorld Heist 2 non è ancora chiara, sappiamo che seguirà la vita e le imprese del capitano Quincy Leeway, figlio d'arte a capo di una nave destinata a solcare il Grande Mare per rispondere a una terribile crisi dell'acqua , che ovviamente è una risorsa essenziale in un mondo dalle tinte steampunk. Leeway sarà responsabile della sua ciurma, dovrà reclutare nuovi membri e prendersi cura degli alleati storici, proprio perché questi saranno il principale strumento attraverso il quale prendere d'assalto il Grande Mare.

La particolarità della serie SteamWorld sta nel fatto che ciascun capitolo, oltre ad ancorarsi a un genere specifico, porta avanti in parallelo la propria narrazione e quella dell'intero universo creativo , una storia lunga centinaia di anni che racconta di un mondo alternativo nel quale, nel corso del 1800, la creazione degli Steambot ha segnato il lento declino dell'umanità e la cessione delle cure del pianeta terra ai robot, che disgraziatamente hanno potuto godere dei suoi frutti per un tempo piuttosto limitato.

Il principale punto di forza dell'esperienza risiede nel fatto che queste nature all'apparenza indipendenti sono in realtà strettamente interconnesse : durante le missioni la ciurma potrebbe trovare oggetti per potenziare il sottomarino, esplorando pub fatiscenti Leeway potrebbe acquisire nuovi ferri del mestiere per la ciurma ed è libero di riparare la nave, mentre la nave stessa funziona da casa base ed è il medium che regola la progressione nel mondo di gioco.

Oltre a rappresentare la classica mappa del mondo attraverso la quale accedere agli insediamenti neutrali - da visitare a piedi utilizzando il capitano Leeway - ma soprattutto selezionare le missioni da affrontare, si tratta di un frangente autosufficiente dell'esperienza. Il sottomarino si può potenziare per mezzo di armamenti e accessori che consentono sia di affrontare battaglie di difficoltà crescente, spesso necessarie per mettere le mani su risorse uniche, sia di navigare verso acque in precedenza inaccessibili, magari perché il motore base non è sufficientemente potente per affrontare forti correnti contrarie.

Un'altra peculiarità di Steamworld risiede nella volontà degli sviluppatori di aggiungere strati di meccaniche e miscelare generi con ogni nuova uscita: nel caso specifico, la formula strategica alla base di Heist è stata ampliata in una maniera a dir poco inaspettata. Ricordate Overboard! , il celebre gioco a base di navi pirata con visuale isometrica che imperversava ai tempi della prima PlayStation? Beh, Steamworld Heist 2 offre un intero segmento di gameplay dedicato all'esplorazione in tempo reale del Grande Mare , ovvero delle fasi d'azione ambientate in una sorta di mondo aperto marittimo che potrebbe nascondere segreti d'ogni genere.

A tutta strategia

L'essenza di SteamWorld Heist 2 rimane tuttavia il sistema strategico a turni che regola i combattimenti, praticamente un'equivalente di XCOM in salsa Steambot che consente di sfruttare ogni minimo dettaglio degli ambienti bidimensionali per portare a termine le incursioni. Per chi ancora non lo sapesse, è proprio così che funziona la formula Heist: si hanno a disposizione i classici punti azione per spostare nelle mappe in 2D i membri dell'equipaggio, programmando ciascun turno in modo da tenerli al sicuro ed eliminare più minacce possibile.

La selezione del Job e della squadra gioca un ruolo determinante nel sequel

La più grande novità del sequel si nasconde nel sistema di classi che consente di personalizzare nei minimi dettagli ciascun membro dell'equipaggio: in fase di programmazione dell'assalto è possibile scegliere fra diversi gadget, equipaggiamenti e soprattutto armi che aprono a diversi alberi di abilità, consentendo di sfruttare capacità attive e passive d'ogni genere. Il Brawler può attaccare in corpo a corpo dopo aver consumato tutti i punti movimento, il Reaper guadagna un punto azione extra ogni volta che infligge danno con successo, ma è lo sfruttamento combinato delle caratteristiche a fare davvero la differenza: oltre alla natura principale, ciascun personaggio ha la possibilità di spendere qualche punto extra per selezionare i perk appartenenti a un'altra sottoclasse, di fatto mettendo sul piatto un enorme numero di opzioni.

Nel pieno rispetto della tradizione, la necessità di mirare manualmente in fase di attacco ha mantenuto un'importanza fondamentale, consentendo non solo di mettere a segno devastanti colpi alla testa e interagire con l'ambientazione, ma soprattutto di giocare di rimbalzo per realizzare incredibili "trickshot" e colpire punti del nemico altrimenti irraggiungibili. Si tratta, tuttavia, di un sistema estremamente più profondo rispetto a quello del predecessore, perché per arrivare alla vittoria ed evacuare con successo l'interezza della ciurma è necessario sfruttare contemporaneamente le abilità attive, i gadget, le interazioni con lo scenario e il sistema di coperture, accumulando punti esperienza da investire nell'ulteriore crescita dei protagonisti.

Gli scontri con i boss fanno brillare tutte le meccaniche di gioco

Questa natura emerge in modo particolare durante le battaglie contro i boss, dal momento che esistono tantissimi modi diversi per sbarazzarsene. Il mecha che stiamo affrontando porta sulla schiena delle taniche di propellente? Ecco che il colpo di rimbalzo di un cecchino potrebbe concludere rapidamente lo scontro in un festival di esplosioni. L'avversario si nasconde oltre una cupola vetrata? Trovando il modo di attaccarlo dall'alto è possibile renderlo vulnerabile per poi sbarazzarsene con un singolo proiettile letale. Cavarsela nel Grande Mare non è semplice né scontato, perché gli sviluppatori hanno iniziato a giocare d'astuzia mettendo costantemente il gruppo di Steambot al cospetto di situazioni imprevedibili.