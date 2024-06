Le console solo digitali sono inevitabili, ma prima ci sarebbe bisogno di cambiare qualcosa

La previsione di Mat Piscatella sul fatto che la prossima Xbox sarà solo digitale ha risollevato le solite discussioni, ma appare ormai alquanto ovvia. Anzi, si potrebbe dire che è quasi una visione conservatrice, considerando che vede solo la console Microsoft come destinata ad effettuare tale passo con la prossima generazione, mentre è possibile che presto anche le altre compagnie possano adottare una soluzione simile, a questo punto. In verità, il mercato è ormai più che pronto ad accogliere console solo digitali, anzi si potrebbe dire che le attende a braccia aperte, almeno per quanto riguarda la parte dell'industria che si occupa di sviluppo e publishing.

Ovviamente, lo stesso non si può dire di tutti coloro che lavorano nell'ambito della vendita retail, ma su questo fronte stiamo già assistendo a iniziative e trasformazioni varie che dimostrano come anche in questo ambito ci si stia preparando a un inevitabile passaggio verso il formato digitale per i videogiochi. Per sviluppatori e produttori, il passaggio al digitale dovrebbe rappresentare un certo taglio dei costi, eliminando tutta la parte che riguarda la produzione e distribuzione dei prodotti fisici. In un'industria in notevole crisi economica, un passo del genere potrebbe comunque portare dei benefici, anche se dubitiamo che questo possa riflettersi in un abbattimento dei prezzi per gli utenti.

Anche dal punto di vista della gestione del software, una distribuzione esclusivamente digitale potrebbe consentire un controllo più diretto e veloce da parte degli sviluppatori, considerando la possibile trasformazione dei processi di certificazione, ma anche sul fronte delle funzionalità hardware delle console potrebbero esserci dei passi avanti. Su Xbox Series X|S, per esempio, l'uso del Quick Resume, una delle funzionalità specifiche più apprezzate è sicuramente più sensato con i giochi in digitale, non richiedendo lo step aggiuntivo e macchinoso di dover cambiare il disco, e tale funzionalità potrebbe diventare uno standard più affermato con una base digitale più diffusa.