Steam lancia Game Recording in beta, permette di registrare, editare, condividere video e molto altro ancora

Una volta salvati è possibile esportare facilmente i filmati in formato MP4, inviarli a un altro dispositivo o un amico con mezzi esterni o tramite l'app mobile di Steam, che permette anche di generare un codice QR o un link temporaneo ai video per una visione rapida. In tutto ciò, è anche confermato che la Registrazione del Gioco sarà pienamente compatibile e integrata con Steam Deck .

Tramite un post su Steam , Valve ha annunciato di aver lanciato in beta la funzione Game Recording (o Registrazione del Gioco in italiano), che come suggerisce il nome è un sistema integrato per catturare filmati , nonché di e ditarli e condividerli con altri giocatori.

Le funzionalità di Game Recording

Valve afferma che la funzione è compatibile con qualsiasi gioco su Steam. Tra i comandi disponibili troviamo il classico "Registra in background", che cattura il gameplay senza interruzioni, nei limiti della durata e archiviazioni indicati dal giocatore e "Registra manualmente", in cui è possibile avviare e interrompere le riprese manualmente.

Un esempio della timeline della Registrazione del gioco

"Replay" invece permette di rivedere subito gli ultimi secondi di giocato, utile per rivedere un azione particolarmente ben riuscita, una morte buffa o per ricordare cosa aveva detto un PNG. La funzionalità include un semplice editor che permette di ritagliare facilmente i filmati e, come detto in precedenza, ci sono varie opzioni per la condivisione dei video con giocatori e amici e per l'invio a più dispositivi.

A tutto ciò si aggiunge la "timeline di Steam" per navigare o visionare con più semplicità le clip registrante. Nei giochi che la integrano genera contrassegni per gli eventi importanti che si verificano durante le partite con i dettagli specificati dagli sviluppatori, offre indicatori di stato della modalità di gioco (ad esempio, se un giocatore è in lobby, nel menu principale o in partita) e segnalini con i punti salienti personalizzabili a piacere.

Se volete saperne di più vi rimandiamo alla pagina dedicata di Steam, a questo indirizzo. Vi ricordiamo inoltre che tra poche ore avranno inizio i Saldi Estivi della piattaforma, ecco alcuni dei giochi che saranno in sconto.