Quali sono i controller più utilizzati su Steam e quanto sono effettivamente usati?

Il 42% dei controller utilizzati su Steam sfrutta Steam Input come sistema, dunque anche questo elemento ha raggiunto una diffusione notevole, almeno tra coloro che utilizzano i controller. Bisogna comunque considerare come molti utenti PC continuino a preferire la classifica configurazione di mouse e tastiera per una grande quantità di generi.

Valve ha pubblicato un aggiornamento su Steam riguardante l' uso dei controller , specificando anche quali sono quelli più utilizzati per i giochi della piattaforma, dimostrando alcune variazioni nelle tendenze rispetto ai dati diffusi in precedenza.

Il controller Xbox è il più utilizzato

Per quanto riguarda quali controller vengono più utilizzati su Steam, questi sono in maggioranza proprio quelli utilizzati sulle console domestiche.

Il controller di Xbox Series X e Series S

In particolare, questa è la ripartizione registrata attualmente:

59% Xbox controller

26% PlayStation controller

10% Steam Deck

C'è dunque una netta maggioranza a favore dei controller Xbox, cosa piuttosto naturale se si pensa alla compatibilità naturale della periferica in questione con Windows.

Tuttavia, i controller PlayStation stanno crescendo nettamente, se si pensa che la loro diffusione in ambito PC è una cosa alquanto recente. D'altra parte, Valve stessa sta lavorando per garantire un utilizzo più intenso dei controller.

A questo proposito, la compagnia ha messo in evidenza le varie novità che ha elaborato di recente per favorire l'uso di tali dispositivi, come gli aggiornamento alla modalità Big Picture, il nuovo configuratore per i controller, la possibilità di mirare con il giroscopio, i menù virtuali, e l'incremento del supporto specifico per i controller Xbox e PlayStation.

Sempre oggi, è stato lanciato anche Game Recording in beta.