Xbox Cloud Gaming aumenta la risoluzione dello streaming su console

Microsoft ha aumentato la risoluzione dello streaming di Xbox Cloud Gaming su console, raggiungendo i 1440p con un bitrate più elevato e offrendo dunque una qualità visiva superiore per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate che utilizzano questo servizio.
La novità è legata all'aggiornamento di febbraio, che la casa di Redmond sta distribuendo in queste ore e che di fatto porta i dispositivi delle famiglie di Xbox Series X|S e Xbox One a raggiungere lo stesso livello qualitativo disponibile sull'app Xbox per PC.
In concomitanza con l'uscita di Xbox Cloud Gaming dalla fase beta, Microsoft continua dunque a lavorare sul piano dell'ottimizzazione delle prestazioni e per estendere il supporto al cloud, che punta a diventare sempre più fluido e ben integrato all'interno di questo ecosistema.
A proposito dell'app Xbox su PC, sono stati anche introdotti nuovi suoni di navigazione per chi utilizza il controller: feedback audio discreti che accompagnano azioni come la selezione di un elemento o il ritorno alla schermata precedente, in maniera simile a ciò che succede su console.
Aggiornamenti anche per ROG Xbox Ally
A pochi giorni dall'aumento di prezzo di ROG Xbox Ally X in Giappone, anche l'handheld prodotto da ASUS ha ricevuto degli aggiornamenti importanti, realizzati sulla base del feedback fornito dagli utenti.
In particolare è stato migliorata la funzione di formattazione dell'archivio rimovibile, che permette ora di formattare facilmente schede microSD direttamente dall'app durante l'installazione di un gioco, scegliendo l'unità desiderata senza ulteriori passaggio.
È stato inoltre introdotto l'indicatore Advanced Shader Delivery, che segnala la presenza di shader precompilati nei giochi che supportano questa tecnologia, che evita dunque i tempi di attesa tipici del precaricamento.