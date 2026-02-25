Xbox Cloud Gaming aumenta la risoluzione dello streaming su console

Microsoft ha aumentato la risoluzione dello streaming di Xbox Cloud Gaming su console, raggiungendo i 1440p con un bitrate più elevato e offrendo dunque una qualità visiva superiore per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate che utilizzano questo servizio.

La novità è legata all'aggiornamento di febbraio, che la casa di Redmond sta distribuendo in queste ore e che di fatto porta i dispositivi delle famiglie di Xbox Series X|S e Xbox One a raggiungere lo stesso livello qualitativo disponibile sull'app Xbox per PC.

In concomitanza con l'uscita di Xbox Cloud Gaming dalla fase beta, Microsoft continua dunque a lavorare sul piano dell'ottimizzazione delle prestazioni e per estendere il supporto al cloud, che punta a diventare sempre più fluido e ben integrato all'interno di questo ecosistema.

A proposito dell'app Xbox su PC, sono stati anche introdotti nuovi suoni di navigazione per chi utilizza il controller: feedback audio discreti che accompagnano azioni come la selezione di un elemento o il ritorno alla schermata precedente, in maniera simile a ciò che succede su console.