7

Xbox Cloud Gaming aumenta la risoluzione dello streaming su console

Microsoft ha aggiornato la sua tecnologia di streaming, aumentando la risoluzione di Xbox Cloud Gaming sulle sue console per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   25/02/2026
Un artwork di Xbox Cloud Gaming

Microsoft ha aumentato la risoluzione dello streaming di Xbox Cloud Gaming su console, raggiungendo i 1440p con un bitrate più elevato e offrendo dunque una qualità visiva superiore per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate che utilizzano questo servizio.

La novità è legata all'aggiornamento di febbraio, che la casa di Redmond sta distribuendo in queste ore e che di fatto porta i dispositivi delle famiglie di Xbox Series X|S e Xbox One a raggiungere lo stesso livello qualitativo disponibile sull'app Xbox per PC.

In concomitanza con l'uscita di Xbox Cloud Gaming dalla fase beta, Microsoft continua dunque a lavorare sul piano dell'ottimizzazione delle prestazioni e per estendere il supporto al cloud, che punta a diventare sempre più fluido e ben integrato all'interno di questo ecosistema.

Xbox Cloud Gaming ha una nuova interfaccia web, ecco come provarla Xbox Cloud Gaming ha una nuova interfaccia web, ecco come provarla

A proposito dell'app Xbox su PC, sono stati anche introdotti nuovi suoni di navigazione per chi utilizza il controller: feedback audio discreti che accompagnano azioni come la selezione di un elemento o il ritorno alla schermata precedente, in maniera simile a ciò che succede su console.

Aggiornamenti anche per ROG Xbox Ally

A pochi giorni dall'aumento di prezzo di ROG Xbox Ally X in Giappone, anche l'handheld prodotto da ASUS ha ricevuto degli aggiornamenti importanti, realizzati sulla base del feedback fornito dagli utenti.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

In particolare è stato migliorata la funzione di formattazione dell'archivio rimovibile, che permette ora di formattare facilmente schede microSD direttamente dall'app durante l'installazione di un gioco, scegliendo l'unità desiderata senza ulteriori passaggio.

È stato inoltre introdotto l'indicatore Advanced Shader Delivery, che segnala la presenza di shader precompilati nei giochi che supportano questa tecnologia, che evita dunque i tempi di attesa tipici del precaricamento.

#Xbox Cloud Gaming
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Xbox Cloud Gaming aumenta la risoluzione dello streaming su console