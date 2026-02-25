Samsung presenta la serie Galaxy S26: si tratta dello smartphone più intuitivo di sempre

La serie Galaxy S26 combina prestazioni estreme con Snapdragon 8 Elite Gen 5, fotocamere avanzate, AI intelligente e privacy avanzata. Ecco tutti i dettagli.

La nuova serie Galaxy S26 ridefinisce gli standard degli smartphone premium, combinando prestazioni estreme, innovazioni fotografiche e un'esperienza AI intelligente per semplificare la vita quotidiana. Al vertice della gamma, il Galaxy S26 Ultra integra il processore mobile personalizzato Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy, offrendo incrementi significativi in CPU, GPU e NPU. La CPU garantisce fino al 19% di miglioramento delle prestazioni rispetto al Galaxy S25 Ultra, gestendo carichi complessi e multitasking senza rallentamenti. La GPU vede un incremento del 24%, assicurando grafica più fluida e una qualità visiva superiore, mentre la NPU migliora del 39%. La nuova Vapor Chamber riprogettata distribuisce il calore in modo efficiente, mantenendo il dispositivo stabile durante gaming intenso, video e multitasking, mentre la Ricarica ultrarapida 3.0 permette di raggiungere fino al 75% in soli 30 minuti.

Ulteriori dettagli ed elementi sul comparto fotografico della serie Samsung Galaxy S26 Il sistema fotografico Galaxy, leader nel settore, integra aperture focali più ampie e tecnologie avanzate come Nightography migliorata e Stabilizzatore potenziato. Questo consente di scattare foto e registrare video nitidi anche in condizioni di scarsa luminosità o in movimento, con una stabilità superiore grazie al Blocco orizzontale. Il supporto al codec APV e ai miglioramenti AI ISP garantisce video professionali con compressione efficiente e colori realistici, mentre la fotocamera frontale cattura tonalità della pelle naturali anche in luce mista. Samsung presenta gli auricolari Galaxy Buds4 e Buds4 Pro con caratteristiche e prezzi ufficiali Gli strumenti di editing integrati basati su AI, come Assistente Foto e Creative Studio, permettono modifiche rapide tramite linguaggio naturale, trasformando foto e video con semplicità, da cambi di illuminazione a ritocchi di dettagli e outfit, senza bisogno di competenze professionali.

Intelligenza artificiale e privacy: come si comporta la serie Galaxy S26 di Samsung La serie Galaxy S26 offre esperienze IA intuitive e personalizzate. Con Now Nudge e Now Brief, il dispositivo fornisce suggerimenti e promemoria contestuali, automatizzando attività come selezionare immagini per la condivisione o gestire eventi nel calendario. L'integrazione con assistenti avanzati come Bixby, Gemini e Perplexity semplifica le operazioni quotidiane e le attività multistep tra app diverse, inclusa la prenotazione di taxi o la gestione delle chiamate. La sicurezza e la privacy sono al centro della serie Galaxy S26. Il Privacy Display protegge i contenuti da occhi indiscreti limitando l'angolo di visualizzazione laterale, mentre le protezioni software come Filtro chiamate basato su AI e Avvisi sulla privacy informano proattivamente sulle app che tentano accessi non autorizzati.