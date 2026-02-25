Samsung presenta la serie Galaxy S26: si tratta dello smartphone più intuitivo di sempre

La nuova serie Galaxy S26 ridefinisce gli standard degli smartphone premium, combinando prestazioni estreme, innovazioni fotografiche e un'esperienza AI intelligente per semplificare la vita quotidiana.
Al vertice della gamma, il Galaxy S26 Ultra integra il processore mobile personalizzato Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy, offrendo incrementi significativi in CPU, GPU e NPU. La CPU garantisce fino al 19% di miglioramento delle prestazioni rispetto al Galaxy S25 Ultra, gestendo carichi complessi e multitasking senza rallentamenti.
La GPU vede un incremento del 24%, assicurando grafica più fluida e una qualità visiva superiore, mentre la NPU migliora del 39%. La nuova Vapor Chamber riprogettata distribuisce il calore in modo efficiente, mantenendo il dispositivo stabile durante gaming intenso, video e multitasking, mentre la Ricarica ultrarapida 3.0 permette di raggiungere fino al 75% in soli 30 minuti.
Ulteriori dettagli ed elementi sul comparto fotografico della serie Samsung Galaxy S26
Il sistema fotografico Galaxy, leader nel settore, integra aperture focali più ampie e tecnologie avanzate come Nightography migliorata e Stabilizzatore potenziato. Questo consente di scattare foto e registrare video nitidi anche in condizioni di scarsa luminosità o in movimento, con una stabilità superiore grazie al Blocco orizzontale.
Il supporto al codec APV e ai miglioramenti AI ISP garantisce video professionali con compressione efficiente e colori realistici, mentre la fotocamera frontale cattura tonalità della pelle naturali anche in luce mista.
Gli strumenti di editing integrati basati su AI, come Assistente Foto e Creative Studio, permettono modifiche rapide tramite linguaggio naturale, trasformando foto e video con semplicità, da cambi di illuminazione a ritocchi di dettagli e outfit, senza bisogno di competenze professionali.
Intelligenza artificiale e privacy: come si comporta la serie Galaxy S26 di Samsung
La serie Galaxy S26 offre esperienze IA intuitive e personalizzate. Con Now Nudge e Now Brief, il dispositivo fornisce suggerimenti e promemoria contestuali, automatizzando attività come selezionare immagini per la condivisione o gestire eventi nel calendario.
L'integrazione con assistenti avanzati come Bixby, Gemini e Perplexity semplifica le operazioni quotidiane e le attività multistep tra app diverse, inclusa la prenotazione di taxi o la gestione delle chiamate. La sicurezza e la privacy sono al centro della serie Galaxy S26.
Il Privacy Display protegge i contenuti da occhi indiscreti limitando l'angolo di visualizzazione laterale, mentre le protezioni software come Filtro chiamate basato su AI e Avvisi sulla privacy informano proattivamente sulle app che tentano accessi non autorizzati.
Prezzi e promozioni della serie Samsung Galaxy S26
La serie Samsung Galaxy S26 sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:
- nella versione da 12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di 1.029€
- nella versione da 12GB + 512GB ad un prezzo consigliato di 1.229€
Galaxy S26+ sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:
- nella versione da 12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di 1.289€
- nella versione da 12GB + 512GB ad un prezzo consigliato di 1.489€
Galaxy S26 Ultra sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:
- nella versione da 12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di 1.499€
- nella versione da 12GB + 512GB ad un prezzo consigliato di 1.699€
- nella versione da 16GB + 1TB ad un prezzo consigliato di 1.999€
Puoi acquistare l'S26 in offerta con sconto del 16% direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui sotto: Acquistando uno smartphone della serie Galaxy S26, tra il 25 febbraio 2026 e il 10 marzo incluso, presso operatori, rivenditori online o sul sito Samsung.com, è possibile approfittare di una promozione che raddoppia lo spazio di archiviazione scelto. In questo modo, sarà possibile ottenere:
- Galaxy S26 Ultra da 1TB al prezzo promozionale di 1.799€
- Galaxy S26 Ultra da 512GB al costo del modello da 256GB
- Galaxy S26+ da 512GB al prezzo del modello da 256GB
- Galaxy S26 da 512GB al prezzo del modello da 256GB
Che cosa ne pensate di questa serie? Vi convince? Fatecelo sapere nei commenti.