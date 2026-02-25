007 First Light mostra in azione il personaggio di Lenny Kravitz con un trailer

Il villain si ritiene padrone assoluto della sua città ed è pronto a dimostrarlo, come può confermare il poveraccio che viene dato in pasto ai coccodrilli prima di Bond e del suo compagno di sventura. In che modo l'agente segreto riuscirà a sottrarsi a questo destino?

Sotto di loro, ad attenderli, ci sono diversi coccodrilli tanto enormi quanto affamati , in quella che sembra un'esecuzione in piena regola, e di quelle fantasiose, architettate appunto dal malvagio Brawma per eliminare i suoi nemici.

La prima volta di Lenny Kravitz

Annunciato come villain di 007 First Light lo scorso dicembre, Lenny Kravitz non aveva mai partecipato alla realizzazione di un videogioco ed è felice che il suo primo passo all'interno di questo mondo sia in un titoli dedicato a un personaggio iconico come James Bond.

Intervistato durante l'IOI Access, l'artista ha detto di aver trovato la figura di Bawma carismatica e magnetica, e gli sviluppatori hanno spiegato che fin dal loro primo incontro è stato chiaro che Kravitz aveva pienamente compreso lo spessore di questo personaggio.