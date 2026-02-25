0

007 First Light mostra in azione il personaggio di Lenny Kravitz con un trailer

IO Interactive ha pubblicato un nuovo trailer di 007 First Light in occasione dell'IGN Fan Fest 2026, mostrando per la prima volta in azione il personaggio interpretato da Lenny Kravitz.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   25/02/2026
Lenny Kravitz in 007 First Light
Il nuovo trailer di 007 First Light mostra per la prima volta in azione il personaggio di Lenny Kravitz, Bawma, che a quanto pare è un villain di quelli davvero perfidi... almeno a giudicare dalla situazione rappresentata nel video.

Vediamo infatti il giovane James Bond che si risveglia, probabilmente dopo essere stato messo fuori combattimento da qualcuno, ritrovandosi appeso a testa in giù insieme a un altro uomo ancora privo di sensi.

Sotto di loro, ad attenderli, ci sono diversi coccodrilli tanto enormi quanto affamati, in quella che sembra un'esecuzione in piena regola, e di quelle fantasiose, architettate appunto dal malvagio Brawma per eliminare i suoi nemici.

Il villain si ritiene padrone assoluto della sua città ed è pronto a dimostrarlo, come può confermare il poveraccio che viene dato in pasto ai coccodrilli prima di Bond e del suo compagno di sventura. In che modo l'agente segreto riuscirà a sottrarsi a questo destino?

La prima volta di Lenny Kravitz

Annunciato come villain di 007 First Light lo scorso dicembre, Lenny Kravitz non aveva mai partecipato alla realizzazione di un videogioco ed è felice che il suo primo passo all'interno di questo mondo sia in un titoli dedicato a un personaggio iconico come James Bond.

Intervistato durante l'IOI Access, l'artista ha detto di aver trovato la figura di Bawma carismatica e magnetica, e gli sviluppatori hanno spiegato che fin dal loro primo incontro è stato chiaro che Kravitz aveva pienamente compreso lo spessore di questo personaggio.

Segnalazione Errore
