Blades of Fire Versione 2.0 è ora disponibile con tante novità

Blades of Fire , il gioco d'azione in terza persona di MercurySteam, non ha ottenuto grande successo al lancio, ma gli autori non desistono e cercano ancora una volta di renderlo più appetibile, precisamente proponendo una Versione 2.0 .

Le novità e il trailer di Blades of Fire Versione 2.0

I giocatori PS5, Xbox Series X | S e PC possono scaricare la Versione 2.0 di Blades of Fire che introduce il Nuovo Gioco Più, all'interno del quale vengono mantenute "la maggior parte delle statistiche e dei progressi di gioco". Inoltre, la potenza dei nemici scala sulla base della salute del giocatore. Si aggiunge poi il fatto che è possibile sbloccare nuove parti per le armi per diventare ancora più forti.

L'update introduce anche un nuovo livello di difficoltà noto come Titanio, una sfida definita "brutale" e adatta unicamente ai giocatori più esperti. I nemici avranno più vita, più armatura e un 20% di danno in più. I boss inoltre sono stati ricalibrati e si avrà meno tempo per reagire alle loro mosse.

Versione 2.0 introduce anche delle sfide: la possibilità di combattere nuovamente i boss della storia principale con un limite di tempo e ottenere ricompense utili. I boss avranno anche nuove meccaniche per rendere le battaglie fresche e interessanti.

Sommiamo poi gli Arcana, delle medaglie da scambiare con Adso in cambio di incantesimi per potenziare le armi. Si aggiungono la trasmutazione per convertire i materiali nella forgia (sempre che li abbiate già scoperti), una nuova modalità Fotografica, nuovi Achievement, la possibilità di rimappare i comandi e la possibilità di accarezzare il proprio bue. Ci sono infine nuove animazioni per la morte e la mutilazione dei nemici, transizioni delle animazioni migliorate, supporto a NVIDIA DLSS 4 e a Steam Deck.

Lo scorso anno era stato affermato che Blades of Fire è un insuccesso e la "colpa" è degli altri giochi e dei videogiocatori.