Blades of Fire ci crede ancora: la demo PC è stata aggiornata con la modalità foto

Lo sviluppatore MercurySteam e il publisher 505 Games credono davvero che la versione 2.0 di Blades of fire possa risollevare le sorti del gioco, tanto da aver aggiornato la demo PC con l'aggiunta della modalità fotografica . Inoltre, è stata inaugurata una nuova serie di video settimanali dedicati all'atteso aggiornamento, con il primo episodio che parla proprio della nuova modalità.

La modalità foto in dettaglio

Progettata per offrire ai giocatori una "completa libertà creativa per catturare il loro viaggio attraverso il mondo di gioco", questa nuova funzione si preannuncia come un vero e proprio parco giochi per i fotografi virtuali. Una volta attivata, la Modalità Foto garantisce un controllo totale sulla telecamera: sarà possibile ruotare attorno al personaggio, regolare l'angolazione, l'altezza, il campo visivo (FOV) e persino applicare una griglia per gestire al meglio la composizione dell'inquadratura.

Gli strumenti a disposizione ricordano quelli di un software di editing professionale. I giocatori potranno manipolare la profondità di campo per gestire la messa a fuoco e sfocare i piani, indirizzando l'attenzione esattamente dove desiderano. A questo si aggiunge un controllo avanzato della colorimetria: oltre a esposizione, contrasto e saturazione, sarà possibile calibrare i singoli canali cromatici (rosso, verde e blu).

Sarà anche possibile applicare un'ampia gamma di effetti visivi direttamente in-game, trasformando l'esplorazione, i combattimenti o i ritratti ravvicinati in veri e propri scatti d'autore. Ma non è tutto: la Modalità Foto potrà essere attivata anche durante la maggior parte delle sequenze di intermezzo, permettendo agli utenti di immortalare i momenti chiave della narrazione.

Come detto, la modalità foto è già stata aggiunta alla demo della versione PC, che potete scaricare da Steam.