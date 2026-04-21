Le cuffie da gaming Corsair VOID v2 sono in offerta su Amazon: puoi acquistarle al loro minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che coinvolge le cuffie da gaming Corsair VOID v2 che vengono messe in offerta con uno sconto attivo del 25% ed un costo finale di 89,99€ (minimo storico) . Puoi acquistarle direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Le Corsair VOID v2 sono cuffie da gaming progettate per offrire un'esperienza audio immersiva e ad alte prestazioni, ideali per giocatori competitivi. Uno dei punti di forza principali è il supporto all'audio spaziale Dolby Atmos , che permette di percepire ogni dettaglio sonoro con grande precisione. Passi, esplosioni e movimenti nello spazio di gioco diventano facilmente localizzabili.

Ulteriori dettagli sulle cuffie

Le cuffie offrono una connessione wireless ultra veloce a 2,4 GHz a bassa latenza, pensata per garantire prestazioni fluide e senza ritardi. In alternativa, è disponibile anche la connessione Bluetooth, che aumenta la versatilità e consente di passare rapidamente da un dispositivo all'altro con la semplice pressione di un pulsante.

I driver dinamici da 50 mm assicurano un audio potente e di alta qualità, con suoni ricchi e dettagliati che valorizzano colonne sonore, effetti e ogni momento di gioco. Questo contribuisce a creare un'esperienza più coinvolgente e realistica.

La compatibilità dual wireless permette l'utilizzo su diverse piattaforme, tra cui PC, PlayStation, Nintendo Switch e dispositivi mobili, rendendo le cuffie estremamente versatili. Infine, la batteria a lunga durata consente fino a 70 ore di utilizzo continuo.