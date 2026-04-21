Troy Baker di Uncharted, The Last of Us e Death Stranding vuole creare un proprio studio videoludico

Ora, però, Baker vuole andare oltre e vuole creare il proprio team di sviluppo. Non ha però fretta e vuole fare in modo che tutto funzioni perfettamente.

Troy Baker è un noto attore e doppiatore videoludico che ha prestato le proprie capacità a videogiochi di altissimo livello, come The Last of Us, Uncharted, Death Stranding e non solo.

Le parole di Baker

In un'intervista a Kinda Funny Games, Baker ha dichiarato riguardo al suo desiderio di creare uno studio di sviluppo: "Essere in grado di prendere quei principi e valori, le lezioni e le sconfitte, ed essere in grado di plasmare qualcosa di nuovo partendo da esse. Voglio raccontare le mie storie".

Ha aggiunto: "Voglio diffondere la saggezza e l'esperienza che quegli altri grandi studi - e anche quelli pessimi - mi hanno dato, ed essere in grado di riversarle in nuove esperienze e mettermi alla prova".

Ha continuato: "Voglio costruire un team. Sono entusiasta all'idea di fondare uno studio con persone con cui ho lavorato, di cui mi fido, e dire: 'Ecco la mia idea. Come potete renderla migliore?'". Per quanto riguarda quando tutto ciò potrebbe concretizzarsi, Baker ha affermato di non avere alcuna fretta. Ha infine spiegato: "Ho visto molte persone buttarsi a capofitto nelle opportunità, e io voglio fare le cose per bene. E specialmente se ho intenzione di creare uno studio in cui altre persone saranno responsabili delle mie scelte, devo prendere quelle giuste".

In un'intervista con Eurogamer, invece, Baker ha inoltre dichiarato: "Ho avuto l'incredibile opportunità di lavorare con i migliori di questo settore, è pazzesco - Ken Levine, Hideo Kojima, Neil Druckmann, Todd Howard, Vince Zampella - queste persone sono degli esempi eccelsi per l'industria. Ho lavorato con loro e ho imparato tantissimo da ognuno di essi".

Ricordiamo infine che Troy Baker sarà in Intergalactic: The Heretic Prophet.