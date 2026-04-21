Svolta storica per Intel: l'overclock non sarà più un'esclusiva dei modelli di fascia alta ma arriverà su tutte le CPU

Per anni, la possibilità di spingere i processori Intel oltre le frequenze di fabbrica è stata un privilegio riservato a una ristretta cerchia di utenti: quelli disposti a investire cifre considerevoli nei modelli della serie "K".
Tuttavia, in una recente dichiarazione rilasciata a PCGamesHardware, Robert Hallock, Vice President e General Manager dell'Enthusiast Channel Business di Intel, ha annunciato un radicale cambio di rotta.
L'obiettivo dell'azienda è ora quello di includere sempre più SKU sbloccate nei futuri cataloghi, portando l'overclock anche nelle fasce di prezzo medie ed economiche.
La logica dietro la scelta di Intel
La logica dietro questa scelta è semplice ma potente: essere un appassionato di PC non dipende necessariamente dal budget a disposizione. Hallock ha sottolineato come un utente che acquista una CPU economica meriti lo stesso livello di funzionalità di chi spende oltre 500 dollari.
Questa strategia ha già mosso i primi passi con la linea Core Ultra 200S Plus, dove il modello 250K Plus è stato proposto al prezzo competitivo di 199 dollari, offrendo capacità di overclock precedentemente impensabili per quella fascia.
Questa "nuova Intel" sembra voler rispondere direttamente alle critiche del passato, adottando una filosofia più vicina a quella di AMD per quanto riguarda la flessibilità dell'hardware. Oltre allo sblocco dei moltiplicatori su più modelli, l'azienda sta lavorando per migliorare la longevità dei socket.
Intel va verso un mercato più inclusivo
L'apertura di Intel verso un mercato più inclusivo potrebbe segnare la fine dell'era delle restrizioni artificiali. Se in precedenza l'overclock era visto come un prodotto "premium" da monetizzare, oggi viene riconsiderato come un elemento essenziale dell'esperienza PC.
Questo approccio non solo aumenta il valore percepito dei processori di fascia bassa, ma stimola l'intero ecosistema dei componenti, spingendo gli utenti a sperimentare con il proprio hardware senza dover necessariamente puntare ai top di gamma. Che cosa ne pensate? Siete utenti Intel? Fateci sapere la vostra nei commenti.