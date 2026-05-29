Il monitor da gaming ACER Nitro da 27" con pannello curvo e un refresh rate da 180Hz è al suo minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile il monitor da gaming ACER Nitro da 27" in vendita al suo minimo storico sulla piattaforma: il prezzo finale d'acquisto è di 169€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Il monitor da gaming Acer Nitro da 27" è progettato per offrire un'esperienza di gioco fluida e immersiva. Il pannello con curvatura 1500R contribuisce a migliorare la percezione della profondità e ad aumentare il coinvolgimento durante le sessioni di gioco.

La risoluzione WQHD (2560 x 1440 pixel) su formato 16:9 garantisce immagini nitide e dettagliate, risultando un ottimo compromesso tra qualità visiva e prestazioni.