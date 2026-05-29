Il monitor da gaming ACER Nitro da 27" con pannello curvo e un refresh rate da 180Hz è al suo minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile il monitor da gaming ACER Nitro da 27" in vendita al suo minimo storico sulla piattaforma: il prezzo finale d'acquisto è di 169€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Il monitor da gaming Acer Nitro da 27" è progettato per offrire un'esperienza di gioco fluida e immersiva. Il pannello con curvatura 1500R contribuisce a migliorare la percezione della profondità e ad aumentare il coinvolgimento durante le sessioni di gioco.
La risoluzione WQHD (2560 x 1440 pixel) su formato 16:9 garantisce immagini nitide e dettagliate, risultando un ottimo compromesso tra qualità visiva e prestazioni.
Ulteriori dettagli sul monitor
La frequenza di aggiornamento arriva fino a 180 Hz. Il tempo di risposta di 1 ms riduce al minimo il motion blur, migliorando la precisione nelle scene più veloci. Inoltre, la tecnologia AMD FreeSync aiuta a eliminare problemi di tearing e stuttering, sincronizzando la scheda grafica con il display per un gameplay più stabile.
La luminosità di 250 nits e il rapporto di contrasto 3000:1 contribuiscono a una buona resa dei colori e dei dettagli, mentre la superficie lucida del pannello valorizza la vivacità delle immagini. Dal punto di vista della connettività, il monitor offre 2 porte HDMI 2.0 e 1 DisplayPort 1.2, rendendolo compatibile con diverse piattaforme.
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