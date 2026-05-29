Yakuza Kiwami 3 & The Dark Ties per Switch 2 è in sconto su Amazon: puoi acquistare il gioco al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante su Yakuza Kiwami 3 & The Dark Ties per Nintendo Switch 2: l'offerta prevede uno sconto del 30% per un costo finale d'acquisto di 40,99€ (minimo storico). Acquista il gioco cliccando su questo link, oppure accedi alla pagina dedicata direttamente tramite il banner qui sotto: Yakuza Kiwami 3 & The Dark Ties propone un ritorno in grande stile a uno dei capitoli più amati della saga, attraverso un remake completo di Yakuza 3 che aggiorna e migliora ogni aspetto dell'esperienza originale.
Il giocatore segue ancora una volta Kazuma Kiryu, impegnato in una storia intensa in cui combatte per proteggere le persone a cui tiene.
Ulteriori dettagli sul gioco
Il remake porta i giocatori tra le strade di Okinawa e Tokyo, ricreate con un livello di dettaglio notevole che contribuisce a rendere il mondo di gioco più vivo e immersivo.
Le ambientazioni non sono solo scenari, ma veri e propri spazi dinamici in cui la narrazione prende forma. Anche il sistema di combattimento è stato rinnovato, offrendo scontri più fluidi, dinamici e brutali, in linea con lo stile della serie.
A rendere l'esperienza ancora più ricca ci sono nuove scene narrative che approfondiscono i personaggi e aumentano l'impatto emotivo della storia, insieme a contenuti aggiuntivi pensati per ampliare l'immersione del giocatore.
Accanto alla campagna principale si trova The Dark Ties, una storia completamente nuova dedicata a Yoshitaka Mine. Qui la nostra recensione.
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