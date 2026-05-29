Yakuza Kiwami 3 & The Dark Ties per Switch 2 è in sconto su Amazon: puoi acquistare il gioco al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante su Yakuza Kiwami 3 & The Dark Ties per Nintendo Switch 2: l'offerta prevede uno sconto del 30% per un costo finale d'acquisto di 40,99€ (minimo storico). Acquista il gioco cliccando su questo link, oppure accedi alla pagina dedicata direttamente tramite il banner qui sotto: Yakuza Kiwami 3 & The Dark Ties propone un ritorno in grande stile a uno dei capitoli più amati della saga, attraverso un remake completo di Yakuza 3 che aggiorna e migliora ogni aspetto dell'esperienza originale.

Il giocatore segue ancora una volta Kazuma Kiryu, impegnato in una storia intensa in cui combatte per proteggere le persone a cui tiene.