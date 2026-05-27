Il director di Pragmata "ovviamente" vorrebbe realizzare un seguito, ma...

GamesRadar+ ha intervistato recentemente Yonghee Cho, il director di Pragmata, e il produttore Naoto Oyama. Ovviamente ha colto l'occasione per chiedere ai due se c'è la possibilità che Pragmata diventi un nuovo franchise di Capcom.
In altre parole, la testata ha chiesto se la compagnia giapponese lavorerà a un seguito. Il director ha dato una risposta onesta, ma da comprendere nel giusto contesto.
Il commento di director e produttore di Pragmata
Oyama ha affermato, tramite un interprete: "Onestamente non so cosa accadrà in futuro. Come hai detto, Pragmata è in vendita da un solo mese, quindi onestamente quello su cui mi sto focalizzando è cercare di attirare più persone possibili verso Pragmata. Sono focalizzato su Pragmata stesso" e non su possibili seguiti.
Si tratta di una classica risposta di chi non vuole correre rischi. GamesRadar+ ha quindi deciso di rifare la domanda, ma da un diverso punto di vista. Parlando con il director Cho, la testata ha chiesto: se potesse schioccare le dita e farlo succedere, vorrebbe creare Pragmata 2?
La risposta in questo caso è stata un po' più diretta: "Ovviamente adorerei vedere un seguito, ma... non sono l'unico che decide, quindi sfortunatamente non posso fare commenti ulteriori a riguardo." Cho ha quindi dovuto rapidamente aggiungere che si tratta della sua "opinione personale sulla questione" e Oyama ha aggiunto "per favore non prendete quella frase fuori contesto".
Dobbiamo quindi affermare che il director sarebbe interessato, ma per ora non ci sono annunci ufficiali di alcun tipo da parte di Capcom. Non è strano, considerando che l'opera è appena stata pubblicata. Dovremo probabilmente aspettare qualche anno per vedere cosa Capcom vorrà fare.
Se il gioco vi ha colpiti, vi suggeriamo di leggere il nostro approfondimento su Pragmata, la psicologia della solitudine e dell'IA secondo Capcom.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.