Astro Bot ha ricevuto un nuovo aggiornamento a sorpresa, ma non iniziate a sperare

Ora, è arrivato un nuovo update - a pochi giorni dal prossimo State of Play - e i fan hanno iniziato a sperare che non sia un caso. In realtà, come è stato rapidamente scoperto, l'aggiornamento è meno interessante del previsto.

Astro Bot è stato un piccolo grande successo per Sony, un amato gioco platform esclusivo per PS5 che ha ricevuto grandi lodi da critica e pubblico. Il team ha quindi supportato l'opera per qualche tempo dopo la pubblicazione, con piccole nuove sfide e aggiornamenti per migliorare il titolo.

I dettagli sull'aggiornamento di Astro Bot

L'aggiornamento è il numero 1.019 e pesa 400 MB circa. Team Asobi - autore di Astro Bot - non ha pubblicato una patch ufficiale per l'update, ma come potete vedere poco sotto rapidamente è stato scoperto cosa è stato introdotto.

Il tweet sull'aggiornamento di Astro Bot

Un utente ha infatti mostrato che l'aggiornamento è legato ai Days of Play e nello specifico ai PlayStation Tournament che Sony sta organizzando in questo periodo all'interno di vari videogiochi, Astro Bot compreso. Se ci si iscrive, nel gioco appare un testo che spiega che partecipando si accettano le regole ufficiali e che il proprio ID e punteggio apparirà nelle classifiche online.

Per il momento non pare che ci sia altro da vedere. Ovviamente alcuni fan hanno sperato in un DLC, visto che lo State of Play è vicino. Chissà, forse c'è comunque qualche sorpresa in arrivo. Non ci resta che attendere.

Ricordiamo infine che il team di Astro Bot ha dato il via a un nuovo progetto, secondo delle proposte di lavoro.