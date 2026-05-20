Il nuovo State of Play è ufficiale, vedremo Marvel's Wolverine e altri giochi

Sony ha annunciato ufficialmente il nuovo State of Play: l'evento verrà trasmesso il 2 giugno a partire dalle 23.00, ora italiana, e includerà "oltre sessanta minuti di aggiornamenti, annunci e reveal di gameplay dai principali studi di sviluppo di tutto il mondo".

"Per iniziare, potrete dare uno sguardo più approfondito a Marvel's Wolverine", continua l'annuncio. "Insomniac Games condividerà nuovi dettagli sul suo prossimo action adventure in terza persona."

La presentazione, stando a Sony, mostrerà in azione "il brutale e inarrestabile sistema di combattimento di Logan insieme ad altre informazioni inedite. Questa nuova interpretazione della leggendaria icona dei fumetti arriverà su PS5 il 15 settembre."

Insomniac Games aveva dichiarato di recente che avremmo visto in azione Marvel's Wolverine nel corso di questa primavera, e l'annuncio del nuovo State of Play conferma le loro parole.