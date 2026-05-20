Il Nothing Watch Pro 2 è in offerta: puoi risparmiare sull'acquisto applicando un codice sconto dedicato

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di risparmiare sull'acquisto del Nothing Watch Pro 2: applicando il codice sconto ITSS05 è possibile risparmiare 5€ per un costo finale d'acquisto di 37,58€. Puoi accedere alla pagina dedicata direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 25 e il 30 maggio.
Uno dei suoi elementi distintivi è la lunetta intercambiabile, che permette di modificare lo stile del dispositivo in base alle preferenze personali, rendendolo adatto a diversi contesti, dal quotidiano allo sportivo. Lo schermo è un display AMOLED da 1,32 pollici con luminosità automatica, pensato per garantire una buona visibilità in ogni condizione.
Ulteriori dettagli sullo smartwatch
L'interfaccia include oltre 100 quadranti personalizzabili, molti dei quali dinamici, che permettono una forte personalizzazione estetica. Sul fronte delle comunicazioni, l'orologio supporta le chiamate Bluetooth con riduzione del rumore AI, migliorando la qualità delle conversazioni.
Dal punto di vista del tracciamento, integra un sistema di GPS multisatellite compatibile con GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou, utile per attività outdoor precise.
Sono presenti anche sensori dedicati come accelerometro, cardiofrequenzimetro e monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue. La batteria da 340 mAh garantisce un'autonomia fino a circa 11-13 giorni di utilizzo tipico, riducendo la necessità di ricariche frequenti. Il dispositivo è compatibile con Android e iOS e utilizza Bluetooth 5.3.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.