Il Nothing Watch Pro 2 è in offerta: puoi risparmiare sull'acquisto applicando un codice sconto dedicato

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di risparmiare sull'acquisto del Nothing Watch Pro 2: applicando il codice sconto ITSS05 è possibile risparmiare 5€ per un costo finale d'acquisto di 37,58€. Puoi accedere alla pagina dedicata direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 25 e il 30 maggio.

Uno dei suoi elementi distintivi è la lunetta intercambiabile, che permette di modificare lo stile del dispositivo in base alle preferenze personali, rendendolo adatto a diversi contesti, dal quotidiano allo sportivo. Lo schermo è un display AMOLED da 1,32 pollici con luminosità automatica, pensato per garantire una buona visibilità in ogni condizione.