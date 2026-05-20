Google Pixel 9 Pro XL in sconto su AliExpress: ecco tutti i codici da riscattare

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Su AliExpress è disponibile lo smartphone Google Pixel 9 Pro XL a 612,67 €, ma con i codici SSIT60 o ITSS60 potrai risparmiare altri 60 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link .

Display e fotocamere di ottimo livello

Lo smartphone è alimentato dal chip Google Tensor G4, mentre la batteria ha una capacità tipica di 5.060 mAh (minima 4942 mAh) con ricarica rapida fino a 45 W. Il display Super Actua (LTPO) ha una frequenza di aggiornamento 1-120 Hz con rivestimento Corning Gorilla Glass Victus 2 e luminosità di picco fino a 3000 nit.

Google 9 Pro XL

Il prodotto vanta un comparto fotocamere di alto livello, mentre il design è ancora più pregiato. Ottimi quindi display e fotocamere, insieme alle funzionalità IA sempre più presenti. Tuttavia, è poco adatto a chi cerca gaming o prestazioni particolari e alcune feature non sono attualmente disponibili in Italia. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.