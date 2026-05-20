Lo smartphone realme 14 da 256 GB costa circa 171 € con i nostri coupon

Le offerte sono valide dal 18 al 22 maggio fino a esaurimento scorte. I coupon hanno un limite di attivazione e potrebbero non essere più disponibili, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Inoltre, i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Ti invitiamo a consultare la pagina del prodotto per verificare che sia lo stesso.

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Prestazioni ottime

Questo smartphone è alimentato dal processore Snapdragon 6 Gen 4, mentre la batteria ha un'ottima capacità di 6.000mAh, con una buona autonomia complessiva. Il display AMOLED da 6,67 pollici ha una frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Nel complesso, si tratta di un prodotto davvero versatile e porente. Sebbene il design non sia particolarmente soddisfacente, le prestazioni sono ottime per la fascia di prezzo.

realme 14 5G

Anche le foto della singola fotocamera posteriore sono piuttosto buone, quindi otterrai un prodotto tutto sommato convincente e da tenere in considerazione. Chiaramente la singola fotocamera potrebbe risultare limitante per qualcuno. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.