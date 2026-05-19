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Il particolare The Vale: Shadow of the Crown a 1,22€ su Instant Gaming: è l'action basato tutto sull'audio

L'originale avventura audio di Falling Squirrel scende a poco più di un euro con uno sconto superiore al 90%.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   19/05/2026
The Vale: Shadow of the Crown
The Vale: Shadow of the Crown
The Vale: Shadow of the Crown
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Tra le offerte più particolari disponibili su Instant Gaming c'è The Vale: Shadow of the Crown per PC Steam. Il gioco viene proposto a 1,00€ IVA esclusa, che diventano 1,22€ IVA inclusa, un prezzo molto basso per un'esperienza che si distingue per un approccio decisamente fuori dal comune. Potete acquistarlo cliccando sul box qua sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Il prezzo di listino è di 17€. Con l'offerta attuale su Instant Gaming il costo finale scende a 1,22€ IVA inclusa per un risparmio complessivo di 15,78 euro e uno sconto vicino al 93%.

Un’esperienza costruita quasi interamente sull’audio

The Vale: Shadow of the Crown è un action adventure che affida gran parte dell'esperienza al suono. Il gioco è stato progettato per essere accessibile anche ai non vedenti, puntando su audio spaziale, recitazione e feedback sonori per guidare il giocatore.

Si tratta di una produzione molto diversa dagli standard del mercato, ma proprio per questo capace di attirare curiosità e apprezzamento. Al costo di un caffè è un'occasione interessante per provare uno dei progetti più originali degli ultimi anni.

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