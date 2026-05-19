Offrite un caffè agli amici e fatevi due risate insieme: Drawful 2 è scontatissimo su Instant Gaming

Su Instant Gaming è disponibile Drawful 2 per PC e Mac Steam a 1,00€ IVA esclusa, che diventano 1,22€ IVA inclusa. Il gioco rientra tra i party game più immediati del catalogo Jackbox Games ed è pensato per sessioni rapide e gruppi numerosi. Potete acquistarlo cliccando sul box qua sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Il prezzo di listino è di 10€. Con l'offerta attuale su Instant Gaming il costo finale è di 1,22€ IVA inclusa, con un risparmio di 8,78 euro (quasi il 90% di sconto).