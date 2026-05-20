Lo smartphone vivo X200 FE è in sconto su AliExpress: ecco tutti i codici da riscattare per spendere molto meno

Le offerte sono valide dal 18 al 22 maggio fino a esaurimento scorte. I coupon hanno un limite di attivazione e potrebbero non essere più disponibili, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Inoltre, i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Ti invitiamo a consultare la pagina del prodotto per verificare che sia lo stesso.

Lo smartphone vivo X200 FE da 512 GB è su AliExpress a 543,09 €, ma con i codici SSIT60 o ITSS60 potrai risparmiare altri 60 €. Non è tutto, perché il prodotto è spedito dall'Italia, quindi potrai usufruire di un altro codice speciale : usa ITPD45 per risparmiare altri 45 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link .

Un buon cameraphone

Questo smartphone è alimentato dal processore Dimensity 9300+, mentre la batteria ha una capacità di 6500 mAh con ricarica FlashCharge da 90W. Il display LTPO da 1,5K ha una luminosità di picco di 5000 nit e certificazione IP68 + IP69 per la resistenza ad acqua e polvere. Come anticipato, il vero punto di forza di questo prodotto è il suo comparto fotografico in collaborazione con ZEISS. Troviamo una principale da 50 MP, un teleobiettivo da 50 MP e una fotocamera frontale da 50 MP.

Vivo X200 FE

Nel complesso, si tratta di un prodotto con fotocamere ottime, un display piccolo ma prestante, un'autonomia notevole e materiali di qualità. Tuttavia, l'hardware non è da top di gamma e le temperature tendono ad essere alte. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.