La sedia da gaming GTPlayer con funzione massaggio e supporto Lumin è in promo su AliExpress: risparmia con il coupon sconto

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione sulla sedia da gaming GTPlayer che cala di prezzo grazie all'applicazione del codice ITSS11 con cui si ottiene uno sconto di 11€ per un costo finale d'acquisto di 112,85€. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link.
La spedizione è prevista tra il 22 e il 27 maggio dalla Germania. La sedia da gaming GTPlayer è progettata per offrire un elevato livello di comfort e supporto sia durante il gioco sia durante le attività lavorative o creative. Il design ergonomico segue la naturale curvatura a S della colonna vertebrale, aiutando a mantenere una postura corretta e stabile.
Ulteriori dettagli sulla sedia
Realizzata in pelle PU resistente, la sedia unisce praticità e sensazione premium al tatto. Il materiale è facile da pulire, anti-graffio e pensato per durare nel tempo, mentre l'imbottitura in schiuma ad alta densità mantiene la sua forma anche dopo un uso prolungato, garantendo una seduta sempre confortevole. La GTPLAYER offre anche un'ampia possibilità di regolazione.
Lo schienale può essere inclinato da 90° a 150°, permettendo di passare facilmente da una posizione di lavoro a una di relax. Un elemento distintivo è il cuscino lombare con funzione massaggio a vibrazione, pensato per alleviare la tensione muscolare. La sedia include anche un poggiapiedi estraibile.
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