La sedia da gaming GTPlayer con funzione massaggio e supporto Lumin è in promo su AliExpress: risparmia con il coupon sconto

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione sulla sedia da gaming GTPlayer che cala di prezzo grazie all'applicazione del codice ITSS11 con cui si ottiene uno sconto di 11€ per un costo finale d'acquisto di 112,85€. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link.

La spedizione è prevista tra il 22 e il 27 maggio dalla Germania. La sedia da gaming GTPlayer è progettata per offrire un elevato livello di comfort e supporto sia durante il gioco sia durante le attività lavorative o creative. Il design ergonomico segue la naturale curvatura a S della colonna vertebrale, aiutando a mantenere una postura corretta e stabile.