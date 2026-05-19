POCO F7 in sconto su AliExpress: display AMOLED, batteria da 6.500mAh e Snapdragon 8s Gen 4

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Un ottimo medio gamma

Lo smartphone è alimentato dal processore Snapdragon 8s Gen 4 e la batteria ha una capacità di 6.500 mAh. Il display da 6,83" ha una luminosità di picco di 3.200 nit con tecnologia Sunlight Display 4.0. In abito gaming, la tecnologia WildBoost Optimization 4.0 offre miglioramenti con risoluzione 1.5K Super Resolution e Smart Frame Rate fino a 120FPS (ad esempio con Genshin Impact). Il comparto fotografico si basa invece su una fotocamera principale Sony IMX882 da 50MP con OIS, mentre i ritratti offrono lunghezze focali di 26mm, 35mm e 52mm.

POCO F7

Nel complesso, si tratta di un buon medio gamma dalla scheda tecnica di livello superiore, con un ottimo rapporto tra prezzo e prestazioni. La ricarica è rapida ed è presente anche quella inversa. Tuttavia, lo smartphone tende a scaldarsi parecchio e solo la fotocamera principale è davvero valida. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione.