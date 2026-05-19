L'alimentatore Thermalright TR-KG850 è in sconto su AliExpress in diverse configurazioni

Se sei alla ricerca di un nuovo alimentatore, il modello Thermalright TR-KG850 nella colorazione bianca è attualmente in sconto su AliExpress. La versione da 650 W costa 97,75 €, ma con i codici SSIT11 o ITSS11 potrai risparmiare altri 11 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. Se preferisci le versioni da 750 W o 850 W, assicurati di selezionarle manualmente.

Le offerte sono valide dal 18 al 22 maggio fino a esaurimento scorte. I coupon hanno un limite di attivazione e potrebbero non essere più disponibili, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Inoltre, i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Ti invitiamo a consultare la pagina del prodotto per verificare che sia lo stesso.