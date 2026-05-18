L'SSD Samsung 870 EVO è in promo su AliExpress: puoi risparmiare con l'applicazione del codice sconto dedicato

Samsung 870 EVO è un SSD progettata per offrire un miglioramento significativo delle prestazioni del computer, grazie a velocità di lettura sequenziale fino a 560 MB/s e velocità di scrittura sequenziale fino a 530 MB/s . Questi valori permettono tempi di avvio più rapidi, caricamenti più fluidi e una gestione più efficiente dei file.

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Ulteriori dettagli sull'SSD

Il dispositivo è compatibile con PC e si rivolge a una vasta gamma di utenti, dai creatori di contenuti ai professionisti IT, offrendo un equilibrio tra affidabilità e prestazioni. La capacità da 1 TB consente di archiviare una grande quantità di dati, garantendo allo stesso tempo stabilità e buone prestazioni nel lungo periodo, anche in scenari di utilizzo intensivo come navigazione, editing e rendering.

Tra le tecnologie integrate spicca Intelligent Turbo Write, una funzione che ottimizza la velocità di scrittura temporanea, migliorando la reattività complessiva dell'unità durante operazioni pesanti o trasferimenti di grandi file. Questo contribuisce a mantenere prestazioni costanti anche sotto carico.

Un altro elemento importante è il supporto al software Samsung Magician 6, uno strumento dedicato alla gestione dell'SSD che permette di monitorare lo stato di salute dell'unità, eseguire aggiornamenti firmware e ottimizzare le prestazioni nel tempo.