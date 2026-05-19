Street Fighter 6 riceverà presto due nuove modalità basate sugli Avatar, insieme al DLC di Ingrid

Come spiegato dal trailer riportato qui sotto, le nuove modalità sono Random Avatar Matches e Avatar Arcade , entrambe incentrate sui personaggi creati dai giocatori, secondo la nuova opzione introdotta all'interno di questo capitolo per personalizzare al massimo l'esperienza di gioco.

Capcom ha annunciato altre novità in arrivo per Street Fighter 6, accanto al prossimo DLC a pagamento previsto all'interno del programma del Character Pass dell'Anno 3: ci saranno due nuove modalità basate sugli avatar , da aggiungere alle varie opzioni di gioco.

Avatar al centro dell'attenzione

Random Avatar Matches è una modalità studiata per rendere le battaglie tra Avatar più accessibili e godibili per tutti, utilizzando un sistema di matchmaking basato su Level Sync, ovvero affiancando giocatori con esperienza simile e con la possibilità di sbloccare i limiti delle barre e gli slot degli accessori.

Questo significa che sarà possibile applicare tutti gli stili, le mosse speciali, le Super Art e altro che risulteranno tutte equipaggiabili liberamente, consentendo così un po' di sperimentazione libera.

Avanzando nella modalità è possibile accumulare Avatar Point su cui vengono calcolate le ricompense da assegnare, oltre al livello raggiunto dal giocatore nel contesto online.

Avatar Arcade è una modalità incentrata sull'avanzamento di livello del personaggio, che può ottenere nuovi oggetti e abilità combattendo con avversari gestiti dalla CPU in scontri progressivi, a sua volta divisa in due modalità: Spar with a Master e Battle Tour.

La prima ovviamente funziona più come una sorta di addestramento, con livello di difficoltà selezionabile, mentre la seconda è più simile alla classica modalità Arcade con livelli progressivi contro NPC della modalità World Tour.