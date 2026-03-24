Il finale di Alex in Street Fighter 6 sta facendo discutere perché racconta un incesto

I fan di Street Fighter 6 sono sul piede di guerra con Capcom per via del finale di Alex. Secondo molti commentatori, la sua storia sarebbe stata gestita in modo folle, concludendosi in un modo davvero controverso: con un incesto.
Ora fate attenzione, perché per raccontare la polemica dobbiamo parlare apertamente del finale di Alex. Se non volete sapere nulla in anticipo, evitate di leggere oltre e non guardate il video.
Il finale
Come finisce la storia di Alex? Con il matrimonio con Patricia, sua cugina e sorellastra. I due hanno anche un figlio, per chi si chiedesse se il matrimonio è stato consumato o meno. La cosa è risultata ancora più disturbante per i fan perché Alex e Patricia sono cresciuti praticamente insieme. Tom, l'uomo che ha adottato Alex dopo la morte dei suoi genitori, è il cugino della madre di Alex, nonché padre di Patricia, che quindi risulta essere una sua cugina di 2° grado.
A rendere la situazione ancora più frustrante per i fan è il fatto che, nelle settimane precedenti, il personaggio era stato al centro di una campagna di comunicazione sui social vista come ambigua e provocatoria, che ha creato delle aspettative, poi completamente tradite dal finale vero.
La richiesta dei fan è abbastanza chiara: cambiare il finale di Alex. Tanti speravano di vederlo inserito nel gioco con una storia più approfondita e coerente con il suo passato, che magari esplorasse il suo legame con gli Illuminati e la rivalità con Ryu. Invece si sono trovati di fronte a una storia incestuosa considerata inopportuna.
Per il resto, vi ricordiamo che Street Fighter 6 è disponibile per PC, Xbox Series X e S, PlayStation 4 e 5 e Nintendo Switch 2.