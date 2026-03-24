Il finale di Alex in Street Fighter 6 sta facendo discutere perché racconta un incesto

Ora fate attenzione , perché per raccontare la polemica dobbiamo parlare apertamente del finale di Alex. Se non volete sapere nulla in anticipo, evitate di leggere oltre e non guardate il video.

I fan di Street Fighter 6 sono sul piede di guerra con Capcom per via del finale di Alex . Secondo molti commentatori, la sua storia sarebbe stata gestita in modo folle, concludendosi in un modo davvero controverso: con un incesto .

Il finale

Come finisce la storia di Alex? Con il matrimonio con Patricia, sua cugina e sorellastra. I due hanno anche un figlio, per chi si chiedesse se il matrimonio è stato consumato o meno. La cosa è risultata ancora più disturbante per i fan perché Alex e Patricia sono cresciuti praticamente insieme. Tom, l'uomo che ha adottato Alex dopo la morte dei suoi genitori, è il cugino della madre di Alex, nonché padre di Patricia, che quindi risulta essere una sua cugina di 2° grado.

A rendere la situazione ancora più frustrante per i fan è il fatto che, nelle settimane precedenti, il personaggio era stato al centro di una campagna di comunicazione sui social vista come ambigua e provocatoria, che ha creato delle aspettative, poi completamente tradite dal finale vero.

La richiesta dei fan è abbastanza chiara: cambiare il finale di Alex. Tanti speravano di vederlo inserito nel gioco con una storia più approfondita e coerente con il suo passato, che magari esplorasse il suo legame con gli Illuminati e la rivalità con Ryu. Invece si sono trovati di fronte a una storia incestuosa considerata inopportuna.

Per il resto, vi ricordiamo che Street Fighter 6 è disponibile per PC, Xbox Series X e S, PlayStation 4 e 5 e Nintendo Switch 2.