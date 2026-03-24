MacBook Neo sorprende: gli 8GB di RAM sono sufficienti? Il test con 60 app aperte contemporaneamente riapre il dibattito

Per farlo, il tester ha aperto simultaneamente ben 60 applicazioni , una situazione ben oltre l'uso quotidiano della maggior parte degli utenti. Il risultato è stato inaspettato: il MacBook Neo ha continuato a funzionare senza crash , mantenendo una buona reattività generale .

L'obiettivo era verificare se la quantità relativamente contenuta di memoria fosse sufficiente per gestire carichi di lavoro intensi .

Il dibattito sull'adeguatezza degli 8GB di RAM nei laptop moderni si è riacceso dopo un test sorprendente che ha visto protagonista il MacBook Neo. Il dispositivo, basato sul chip A18 Pro e dotato di memoria unificata, è stato sottoposto a uno stress test estremo da parte del canale YouTube Hardware Canucks.

Ulteriori dettagli sul test effettuato sul MacBook Neo e il confronto con un laptop con Windows

Durante il test, il sistema operativo macOS non ha mostrato segni di cedimento. Anche il cursore è rimasto fluido e, sorprendentemente, è stato possibile avviare contemporaneamente la riproduzione di video senza rallentamenti evidenti. L'unico effetto negativo rilevato è stato un consumo più rapido della batteria, prevedibile in condizioni di carico così elevato.

Il confronto con un laptop Windows, identificato come un modello della linea Lenovo Legion, ha alimentato ulteriormente la discussione. Tentando di replicare lo stesso scenario, il dispositivo Windows si è spento improvvisamente, mostrando una schermata nera. Questo comportamento ha generato polemiche online, con alcuni utenti che hanno messo in dubbio l'imparzialità del test.