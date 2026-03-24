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Crimson Desert sorpassa Slay The Spire 2 nella classifica Steam, bene Death Stranding 2: On the Beach

La classifica Steam di questa settimana segna il debutto di Crimson Desert e Death Strading 2: On the Beach. Si sente anche l'impatto dei recenti saldi di primavera.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   24/03/2026
Kliff, il protagonista di Crimson Desert

Come ogni martedì è arrivata la classifica dei videogiochi e degli hardware più venduti su Steam nell'ultima settimana. Come prevedibile, Crimson Desert ha sbaragliato la concorrenza e conquistato la prima posizione.

Slay the Spire 2 cede la vetta ma si mantiene saldamente al secondo posto, confermando l'enorme successo del deckbuilder roguelite di Mega Crit. Il titolo riesce persino a tenere testa al debutto su PC di Death Stranding 2: On the Beach, che esordisce in terza posizione.

Resident Evil 3 e Call of Duty: Modern Warfare tornano in top 10 grazie ai saldi

La classifica di questa settimana è influenzata anche dai Saldi di Primavera di Steam (ecco i nostri consigli sulle offerte più interessanti). Titoli come Call of Duty: Modern Warfare e il remake di Resident Evil 3, proposti a prezzi praticamente stracciati, stanno vivendo una sorta di seconda giovinezza, piazzandosi rispettivamente al quarto e sesto posto. Al contrario, Resident Evil Requiem perde cinque posizioni e scende al nono posto.

Crimson Desert batte Resident Evil Requiem e Mario Kart e conquista la classifica UK Crimson Desert batte Resident Evil Requiem e Mario Kart e conquista la classifica UK

Di seguito la top 10 di Steam della settimana del 17 - 24 marzo:

  1. Crimson Desert
  2. Slay the Spire 2
  3. Death Stranding 2: On the Beach
  4. Call of Duty: Modern Warfare
  5. Helldivers 2
  6. Resident Evil 3
  7. Cyberpunk 2077
  8. Dead by Daylight
  9. Resident Evil Requiem
  10. Ready or Not
#Classifica #Steam
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