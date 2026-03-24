Crimson Desert sorpassa Slay The Spire 2 nella classifica Steam, bene Death Stranding 2: On the Beach

Come ogni martedì è arrivata la classifica dei videogiochi e degli hardware più venduti su Steam nell'ultima settimana. Come prevedibile, Crimson Desert ha sbaragliato la concorrenza e conquistato la prima posizione.
Slay the Spire 2 cede la vetta ma si mantiene saldamente al secondo posto, confermando l'enorme successo del deckbuilder roguelite di Mega Crit. Il titolo riesce persino a tenere testa al debutto su PC di Death Stranding 2: On the Beach, che esordisce in terza posizione.
Resident Evil 3 e Call of Duty: Modern Warfare tornano in top 10 grazie ai saldi
La classifica di questa settimana è influenzata anche dai Saldi di Primavera di Steam (ecco i nostri consigli sulle offerte più interessanti). Titoli come Call of Duty: Modern Warfare e il remake di Resident Evil 3, proposti a prezzi praticamente stracciati, stanno vivendo una sorta di seconda giovinezza, piazzandosi rispettivamente al quarto e sesto posto. Al contrario, Resident Evil Requiem perde cinque posizioni e scende al nono posto.
Di seguito la top 10 di Steam della settimana del 17 - 24 marzo:
- Crimson Desert
- Slay the Spire 2
- Death Stranding 2: On the Beach
- Call of Duty: Modern Warfare
- Helldivers 2
- Resident Evil 3
- Cyberpunk 2077
- Dead by Daylight
- Resident Evil Requiem
- Ready or Not