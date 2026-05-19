Il processore AMD Ryzen 7 9700X è in sconto su AliExpress: ecco dei codici da riscattare

Su AliExpress è disponibile il processore AMD Ryzen 7 9700X a 250 €, ma con i codici SSIT30 o ITSS30 potrai risparmiare altri 30 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.
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Prestazioni ottime
Questo processore si basa su architettura Zen 5 e garantisce prestazioni ottime, nonché una buona efficienza energetica. Con un TDP di 65 W e una cache L3 da 40 MB potrai gestire qualsiasi attività senza problemi, dal multitasking a carichi di lavoro pesanti. Inoltre, è presente un chip grafico integrato AMD RDNA 2.
Nel complesso, si tratta di una piattaforma progettata per durare generazioni. Nel frattempo, ricordiamo che anche il processore AMD Ryzen 9 9900X è attualmente in sconto; puoi trovare tutti i dettagli in questo articolo.
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