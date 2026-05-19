OnePlus 15R in sconto su AliExpress: Snapdragon 8 Gen 5, batteria da 7.400mAh e display a 165 Hz

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Uno smartphone per il gaming

Questo smartphone è alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 5 per giochi e multitasking fluidi. Il display AMOLED da 6,83" garantisce immagini vivide e fluide per film, giochi o navigazione. Il design è resistente ed elegante, mentre la batteria ha un'ottima capacità di 7.400mAh con ricarica SUPERVOOC 80 W. Il comparto fotografico si basa su una fotocamera principale Sony IMX906, ultra-wide 8 MP, frontale 32 MP, Night Mode, Ritratto, Dual-View e video 4K 120 fps.

OnePlus 15R

Nel complesso, si tratta di un prodotto con hardware di primo livello, ottimo display e batteria capiente. Tuttavia, le fotocamere non sono competitive. Se però cerchi un prodotto pensato principalmente per il gaming, questo dispositivo è perfetto per te. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.