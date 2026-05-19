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Honor 400 Pro è uno dei best buy da prendere oggi su AliExpress: risparmia con il codice sconto dedicato

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di risparmiare sull'acquisto dell'Honor 400 Pro che cala di prezzo con il coupon dedicato.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   19/05/2026
Honor 400 Pro

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di risparmiare sull'acquisto dell'Honor 400 Pro: tramite l'applicazione del coupon ITSS60 è si ottengono 60€ di sconto per un costo finale d'acquisto di 419,38€. Puoi acquistare lo smartphone direttamente tramite questo link.

La spedizione è prevista tra il 25 e il 30 maggio. Il dispositivo è dotato di un ampio display AMOLED da 6,7" con risoluzione 1280 x 2800 pixel, capace di garantire immagini nitide e colori molto ricchi grazie al supporto a 1 miliardo di colori. Il pannello offre inoltre una frequenza di aggiornamento a 120 Hz, compatibilità HDR e una luminosità di picco fino a 5000 nit.

Ulteriori dettagli sullo smartphone

Sul fronte delle prestazioni, l'Honor 400 Pro integra il chipset Snapdragon 8 Gen. A supporto del processore troviamo 12 GB di RAM, che contribuiscono a garantire fluidità nel multitasking e nelle operazioni quotidiane, anche con più app aperte contemporaneamente.

Honor 400 Series

La batteria da 5300 mAh rappresenta un altro punto di forza del dispositivo, offrendo una buona autonomia complessiva e permettendo un utilizzo prolungato durante la giornata senza particolari preoccupazioni.

Anche il comparto fotografico è particolarmente rilevante: la fotocamera principale da 200 megapixel con apertura f/1.9 promette scatti dettagliati e luminosi, mentre la fotocamera frontale da 50 megapixel assicura selfie di alta qualità e videochiamate nitide.

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