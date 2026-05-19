Honor 400 Pro è uno dei best buy da prendere oggi su AliExpress: risparmia con il codice sconto dedicato

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La spedizione è prevista tra il 25 e il 30 maggio. Il dispositivo è dotato di un ampio display AMOLED da 6,7" con risoluzione 1280 x 2800 pixel, capace di garantire immagini nitide e colori molto ricchi grazie al supporto a 1 miliardo di colori. Il pannello offre inoltre una frequenza di aggiornamento a 120 Hz, compatibilità HDR e una luminosità di picco fino a 5000 nit.